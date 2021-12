Article publié le 10/12/2021 à 01:00 | Lu 50 fois Y Brush : la brosse à dents high-tech made in France





Voici une véritable innovation, et en plus, elle est française ! Il s’agit d’un nouveau concept high tech made in France qui révolutionne la santé bucco-dentaire : produite et fabriquée à Lyon cette brosse à dents en Y permet un brossage en 10 secondes, dès l’âge de 4 ans et pour tous les membres de la famille.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Sa technologie brevetée a été développée avec des dentistes. Elle réduit le temps de brossage de 2 minutes à tout juste dix secondes.



Cette brosse innovante permet de laver toutes les faces de toutes les dents en même temps au moyen de 35.000 filaments de nylon, sur une brosse flexible en forme de Y. Il suffisait d’y penser…



Avec une batterie dotée d’un mois d’autonomie, elle propose également trois modes de vibrations soniques sans risque pour les enfants. Evidemment, elle fonctionne quel que soit votre dentifrice préféré..



Source Sa technologie brevetée a été développée avec des dentistes. Elle réduit le temps de brossage de 2 minutes à tout juste dix secondes.Cette brosse innovante permet de laver toutes les faces de toutes les dents en même temps au moyen de 35.000 filaments de nylon, sur une brosse flexible en forme de Y. Il suffisait d’y penser…Avec une batterie dotée d’un mois d’autonomie, elle propose également trois modes de vibrations soniques sans risque pour les enfants. Evidemment, elle fonctionne quel que soit votre dentifrice préféré..







Dans la même rubrique < > Nuki présente la nouvelle génération de serrures connectées Fujifilm Instax mini evo : un appareil photo instantané hybride et très polyvalent !