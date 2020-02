Article publié le 13/02/2020 à 03:00 | Lu 104 fois Wuhan : des livraisons de légumes à domicile pour les ainés à mobilité réduite On le sait la ville de Wuhan en Chine est totalement isolée du reste de la Chine… Et les habitants ne sortent pratiquement plus de chez eux. Dans ce contexte, un comité des habitants de la ville a mis en place un service de livraison à domicile pour les personnes âgées.

En cas de catastrophe ou d’épidémie, les ainés sont souvent en première ligne et sont généralement plus touchés que les jeunes et les adultes. C’est toujours comme ça. Et naturellement, le coronavirus, n’échappe pas à la règle (plus de mille morts depuis le début).



D’une part les personnes âgées sont plus à risque (il y a proportionnellement plus de décès chez les ainés touchés par le virus que chez les autres) mais le blocus de la ville de Wuhan les touche également plus durement que les autres générations !



Dans ce contexte, et selon une information de ChinaNews, agence de presse officielle chinoise, un comité d’habitant du quartier résidentiel de Qushuilou (district de Jianghan) situé à Wuhan a mis en place un service de livraison de légumes pour des résidents âgés à mobilité réduite afin de faciliter la vie de ces personnes dans la lutte contre l’épidémie.



Une initiative très altruiste sachant que la plupart des habitants évitent de sortir et évitent les contacts avec les autres afin de se protéger de l’épidémie…









