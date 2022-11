World Explorer : le nouveau yacht d'expédition de Rivages du Monde et ses itinéraires 2023 Fort de vingt ans d’expérience dans la création de croisières fluviales, côtières et maritimes dans le monde entier, Rivages du Monde s’est forgé une expertise professionnelle incontestée. L’entreprise demeure indépendante et 100% française et ses itinéraires hors des sentiers battus, conjugués à la montée en gamme de la flotte toujours plus intimiste et exclusive, lui a permis de conquérir un public exigeant et à l’affut de nouveautés.







Si ce croisiériste affrète en totalité les bateaux sur lesquels s’effectuent ses croisières, ce n’est pas un hasard : ce parti pris lui permet de contrôler l’intégralité des prestations proposées à ses clients, qu’il s’agisse du choix du bateau, de la conception des itinéraires, de l’organisation des excursions ou de la qualité des prestations hôtelières.



Cet esprit se retrouve également à bord : les directeurs de croisières, conférenciers, experts et accompagnateurs bénéficient tous d’un contrat de travail français. Ils sont au service des passagers et incarnent l’esprit de ses croisières : convivialité, découverte et partage qui président à l’expérience d’une croisière réussie.



En parallèle, les conférenciers apportent des éclairages historiques, géopolitiques, écologiques ou culturels en lien avec l’itinéraire.



Pour le confort des croisiéristes, l’organisateur propose ses croisières dans un environnement francophone. Toutes les excursions sont accompagnées par des guides parlant le français ou font l’objet d’une traduction simultanée dans les cas où cela s’avère nécessaire. D’autre part, les navires sont à taille humaine afin de favoriser les échanges à bord.



Pour ses croisières maritimes, le croisiériste a décidé d’affréter le tout nouveau World Explorer, un

yacht d’expédition plus respectueux de l’environnement, dont la capacité n’excède pas 180 passagers. Sa technologie de pointe lui permet de naviguer en toute sécurité, même dans les zones les plus extrêmes de la planète jusqu’aux confins de l’océan Arctique.



Son design épuré contraste avec sa décoration intérieure aux couleurs chaudes. Il dispose de nombreux espaces de détente et d’observation qui incitent à la contemplation et à la sérénité.



Le World Explorer est équipé de moteurs hybrides lui permettant d’effectuer toutes ses manœuvres dans les ports en limitant au maximum l’émission de gaz à effet de serre. Ses moteurs Rolls-Royce sont optimisés pour une consommation minimale.



À l’arrêt près des côtes, son nouveau système de stationnement dynamique lui permet de rester en place sans utiliser les ancres, ce qui optimise la préservation de la flore sous-marine et la protection des écosystèmes.



À bord, tout est mis en œuvre pour limiter au maximum le gaspillage : la consommation d’eau, les objets en plastique, la gestion des stocks… Les informations sont diffusées par voie digitale sur des écrans, ce qui limite l’usage du papier.



Sa petite taille relève plus du yacht que du gros paquebot (126 m de long et 19 m de large). Pour autant, l’espace intérieur du World Explorer est très spacieux et agréable. Desservi par une réception, le pont 4 donne accès à différents lieux de vie : une confortable salle de conférence, un vaste salon avec bar, un restaurant, une bibliothèque, une boutique ainsi qu’un pont extérieur où il est possible de prendre un verre ou de déjeuner.



Le pont 7, idéalement situé en haut du navire, donne accès à un splendide salon d’observation avec une vue sur l’extérieur à 180°. Il comporte aussi une salle de fitness ainsi qu’un spa, une piscine extérieure chauffée avec de jolis espaces de détente et deux bains à remous. Le pont 8 accueille même une piste de course à pied.



Les grands itinéraires 2023 à bord du World Explorer

L’introduction du World Explorer au sein de sa flotte maritime permet d’imaginer de nouveaux itinéraires encore plus originaux. Pour la saison 2023, le croisièriste renoue donc avec le plaisir de voyager après trois années de bouleversements dans le monde du tourisme. Il poursuit son ambition de défricher de nouvelles destinations avec au programme l’année prochaine :

- Croisières Expédition (Patagonie, Groenland, Spitzberg…)

- Croisières Routes Culturelles (Argentine/Brésil – Portugal – Madère / Açores – France – Ecosse …)

- Croisières Grand Nord (Fjords de Norvège, Cap Nord, Islande…)



Toutes les croisières sont packagées au départ de Paris (autocar ou avion)

Article publié le 18/11/2022 à 01:00 | Lu 44 fois