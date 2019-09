Article publié le 20/09/2019 à 01:00 | Lu 51 fois Whiskylive Paris 2019 : 16ème édition du 5 au 7 octobre 2019 Le Whisky Live est l’évènement international de dégustation qui fait vibrer les grandes capitales de la planète tout au long de l’année. Depuis seize ans sans interruption, la France accueille ce salon durant l’automne, et cet évènement parisien n’a jamais cessé de progresser.

Il attire chaque année des exposants venus du monde entier et des visiteurs passionnés de malt, mais aussi de rhum et de tous les types de spiritueux.



Aujourd’hui, le Whisky Live Paris est incontestablement le plus grand évènement de dégustation de whisky et spiritueux en Europe, et de nombreuses distilleries attendent cette occasion pour dévoiler en avant-première leurs grandes nouveautés, aussi bien aux professionnels de la restauration qu’au grand public.



Rien d’étonnant à cela quand on sait que la France est le pays où il y a le plus grand nombre de consommateurs de single malt au monde. Aujourd’hui, le Whisky Live Paris et la Cocktail Street attirent plus de trente mille visiteurs. Ils viennent de l’Europe entière, pour rencontrer les légendes du monde des spiritueux, découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits.



Ce ne sont pas moins de 250 marques ou distilleries qui feront déguster entre les 5 et 7 octobre, les produits classiques comme les nouveautés. Véritable pont entre tradition et modernité, à l’image des spiritueux eux-mêmes, l’évènement explore aussi bien l’histoire, en proposant des single malts des années 1960, que les tendances futures, avec des cocktails réalisés par une nouvelle génération de barman.



En 2019, le Whisky Live Paris revient encore plus fort dans un lieu plus pratique d’accès et en adéquation avec cet évènement : la Grande Halle de la Villette. Facile d’accès, pratique pour se garer en voiture, cet espace d’exposition, offre la surface idéale pour cette belle manifestation.



