Whisky, rhum, tequila ou Grand Marnier : des apéritifs pour des fêtes réussies La période de Noël et de Nouvel An est toujours prétexte à prendre un verre en famille ou entre amis. Les uns, très classiques se cantonneront à un très traditionnel whisky pur malt tandis que d’autres oseront s’aventurer vers des boissons plus exotiques venues des mers du sud comme le rhum et la Tequila. Quant aux tenants des véritables valeurs des spiritueux français, ils se réjouiront si on leur offre un joli flacon de Grand Marnier. En cocktail ou avec des crêpes flambées voilà un produit made in France indispensable dans une maison. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/11/2024

Le rhum que nous avons sélectionné pour ces week-ends hivernaux a été produit au Venezuela dans un domaine familial fondé en 1796.



Ce rhum Santa Teresa 1796 arabica coffee cask finish est élaboré avec une méthode de triple vieillissement propre à la distillerie Santa Teresa. Si, dans un premier temps, on retrouve un vieillissement traditionnel en fûts de chêne blanc ayant déjà été utilisé pour du bourbon (cela pour une durée variant de quatre à trente-cinq ans), la deuxième étape adopte un vieillissement en cascade au travers quatre rangée de fûts.



Vient ensuite la troisième étape qui adopte la méthode solara qui consiste à remplir un dernier fût avec les précédents sans que ceux-ci ne soient jamais vidés. Il s’agit de fûts de 19.000 litres en chêne du limousin.



Enfin, pour cette cuvée spéciale Arabica Coffee cask finish, une ultime étape qui comprend une maturation de treize mois dans des fûts de whisky du Speyside avant de passer encore trois mois dans des fûts infusés au café.



Cette cuvée spéciale du Santa Teresa 1796 est un rhum haut de gamme qui offre une robe acajou au reflet boisé. Le nez puissant reste néanmoins élégant et raffiné où les notes de café apportent une touche sensorielle.



En bouche, le cuir et le bois mettent en avant des notes de vanille et de cassonade avec une touche de cacao.



Ce Santa Teresa Arabica Coffee est décidément un rhum que l’on déguste avec un cigare dans la plus grande des quiétudes. Un joli rhum vendu 60€ chez les meilleurs cavistes.



Restons en Amérique latine avec une tequila venue du Mexique. Encore peu répandue, la consommation de la tequila mérite un petit rappel.



En premier lieu, la tequila est issue d’une plante, l’agave bleu weber, qui est récoltée à cinq ans avant que le cœur de l’agave soit cuit à la vapeur dans des autoclaves. Avec une cuisson lente qui favorise la douceur et les notes grillées que l’on retrouve en bouche.



L’opération suivante est une fermentation de 3 à 4 jours provoquées par des levures avant d’avoir une seconde fermentation naturelle. C’est seulement après le processus de fermentation que l’on entame la distillation.



Celle-ci est effectuée en deux fois avec un alambic à repasse dans un premier temps qui apporte l’aspect terreux et complexe et ensuite, avec un alambic à colonne pour le côté fruité et aromatique du distillat.



Une robe blanche de cristal pour cette tequila Espolon. En revanche, le nez dégage des arômes de cerise et de céréales grillées avec une touche d’agrumes.



En bouche, c’est l’étonnement avec des notes de pain grillé qui se prolonge en douceur vers des notes végétales et de poivre avant de finir dans une belle longueur de marrons grillés.



Une tequila que l’on peut déguster pure et qui restera longtemps en bouche ou aussi en cocktail.



Créée en 1996, la maison Espolon propose une gamme complète de tequila. Tequila Espolon Blanco 34,90€ chez les cavistes.



Régulièrement, la marque Hatozaki nous révèle de belles surprises en matière de whisky pur malt. Conçu par Kimio Yonezawa, patron de la distillerie japonaise Kaikyo et, également brasseur de saké, le Triple Cask est un choix rare chez les distillateurs japonais.



Le vieillissement se fait ici successivement dans des fûts ayant contenu des alcools différents. Dans un premier temps, il passe quelques mois dans des fûts ayant servis à du bourbon. Ensuite, ce sont d’anciens fûts de sherry qui permettent au whisky de se structurer et de cultiver ses arômes.



La phase finale s’effectue dans des fûts ayant contenu de la liqueur de prune Umeshu. Une terminaison qui offre ses nuances fruitées à ce pur malt.



Avec une belle robe dorée, le Triple Cask de Hatozaki illumine le verre. Au nez, ce sont des notes d’épices et de thé noir qui ressortent en priorité alors qu’en bouche, sa rondeur met en avant des touches d’agrumes et de pain grillé.



On ressent également une légère salinité provenant du terroir de la distillerie. A déguster pur ou avec un iceball. 55,90€ chez les cavistes.



La tradition française, voilà ce que représente le Grand Marnier dans le monde entier. Au-delà d’une simple liqueur, le Grand Marnier c’est également la recette d’un soufflé ainsi qu’une manière de sublimer des crêpes.



Un assemblage de différents cognacs pour 51%, de la liqueur d’oranges amères des Caraïbes pour 49% : voilà la recette toute simple de cette liqueur née en 1880 à Cognac.



Au départ, on retrouve le mariage entre Julia, la petite fille de Jean-Baptiste Lapostole, distillateur à Neauphle le Château. Elle épouse en 1876 Louis-Alexandre Marnier, un négociant en vin.



C’est lui qui à l’idée d’utiliser le cognac issu de la distillerie de son épouse. Consommé à ces débuts comme une simple liqueur, le Grand Marnier Cordon Rouge, outre son utilisation gastronomique, est désormais intégré depuis de nombreuses années dans la confection des cocktails les plus célèbres comme le Grand Old fashioned, le Mimosa ou le Grand Margarita.



Si la dégustation en liqueur est sans doute passée de mode, le Grand Marnier s’utilise aussi dans la confection de soufflés, de gâteaux au chocolat, de salades d’oranges ainsi que dans de nombreux autres desserts.



Pour la partie salée, le canard à l’orange flambé au Grand Marnier est un incontournable tout comme des filets de sole.



Comme on le voit, nombreuses sont les façons d’utiliser cette bouteille à la forme originale qui est souvent cachée derrière la bouteille de Porto. Alors n’hésitons pas à cuisiner avec cette liqueur qui est un reflet du savoir-faire français. Grand Marnier Cordon Rouge, 22,90€ environ.





Joël Chassaing-Cuvillier







