Whisky : le Golden Promise accueille le Compass Box

Alchimiste ou sorcier des blend venus d’Ecosse, Compass Box a établi sa réputation en produisant des assemblages reconnus par les plus grands amateurs.



Blended malt, blended grain, blended whisky, autant de cas qui demandent la délicatesse d’un compositeur. Un artiste nommé John Glaser qui, depuis 2000, redonne ses lettres de noblesse à la catégorie des blend avec une approche totalement artisanale.



Pour John Glaser, ses seuls instruments de mesure sont le nez et le palais, c’est avec eux qu’il compose ses gammes. Il n’hésite pas à prendre des whiskies déjà élaborés qu’il achète à de grandes maisons renommées pour créer un nouveau whisky personnel radicalement différent.



Il a ainsi crée un véritable catalogue de près de quarante whiskies différents. Distribué en France par la Maison du Whisky, un lien s’est noué entre le concepteur et le distributeur avec à la clé une nouvelle collaboration et la résidence éphémère de Compass Box au Golden Promise.



Une résidence accompagnée bien sûr d’un blend spécialement élaboré à cette occasion avec les conseils de François Piriou, le chef d’orchestre du Golden Promise. Disponible uniquement en Dame Jeanne de cinq litres, le Promise Blend a été élaboré pour être dégusté sec mais également pour être intégré dans des cocktails spécialement créés à l’occasion de cette résidence.



Pour cette recette, John Glaser a sélectionné trois grands whiskies : Caol Ila, Talisker et Clynelish. Frais et élégant, ce blend conserve une grande personnalité avec une bouche de cuir fumé et une présence discrète de la tourbe. Gras en bouche et pas trop alcoolisé, il n’est pas effacé dans un cocktail. A découvrir au bar du Golden Promise jusqu’ à la fin décembre.



Joël Chassaing-Cuvillier