Article publié le 04/04/2019 à 04:08 | Lu 145 fois Whisky MackMyra : alliance entre la Suède et la Normandie Seuls quelques grands amateurs connaissent le whisky Mackmyra. Un nom qui fleure bon des origines écossaises. Et c’est raté, il s’agit d’une marque suédoise créée en 1999. Pour célébrer ses vingt ans d’âge, la petite distillerie de Gravity dans le Gästrikland propose un nouveau produit en association avec la maison Christian Drouin.

Pour ce single malt en édition limitée, Mackmyra utilise pour l’affinage des anciens fûts de calvados de chez Drouin. Céder ses fûts est une habitude de la maison normande qui a déjà collaboré avec Arran, Dalmore et Springbank.



Des origines que l’on retrouve dans le nom de ce single malt : Appelblom. La pomme est bien présente dans le nom comme dans les arômes de ce whisky venu du froid. Présentée par sa conceptrice, la master blender de Mackmyra, Angela Share, cette édition limitée s’inscrit dans la collection Seasons de la maison suédoise.



Mise en exergue par les fûts de calvados, la pomme est présente à tous les niveaux, que cela soit dans son nez associé à la finesse de la poire et la vivacité du citron. En bouche, toujours une présence de pomme qui se marie avec une arrière-bouche iodée.



Vif et fruité, très légèrement fumé, ce single malt respire le printemps. Bien né, l’Appelblom de Mackmyra est un whisky léger et élégant qui paradoxalement met en exergue le travail effectué par Guillaume Drouin pour mettre en valeur ses calvados et en partager ses atouts avec d’autres univers.



Une belle nouveauté qui trouve sa place à côté du Svenk Ek et du Bruks qui sont la base du catalogue de la marque suédoise.



Joël Chassaing-Cuvillier











