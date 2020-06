Wang Biyun : les vidéos d'une danseuse chinoise de 78 ans font le tour des réseaux sociaux

Wang Biyun n’est pas une novice en matière de ballet. En effet, cette Chinoise qui vit à Shenzhen (grand ville de Chine à côté de Hong-Kong) a commencé la danse à l’âge de 14 ans, s’est spécialisée dans le ballet et les chorégraphies « latinas » puis, est devenue danseuse professionnelle.



Un métier qu’elle a pratiqué toute sa vie, jusqu’à sa retraite en 1990. Mais cette retraite n’a pas signifié pour elle, la fin de sa passion pour le rythme. De fait, elle a continué : elle s’étire tous les matins, fait des exercices, court et danse au moins une heure et demi par jour.



Depuis qu’elle a participé à l’émission de télévision « China’s got talent » (qui présente des candidats dotés de dons particuliers) l’année dernière, cette femme très élégante en plus d’être d’une souplesse remarquable pour son âge, est une véritable « star » des réseaux sociaux avec ses vidéos qui sont vues par des milliers et des milliers de personnes.



Des vidéos où elle danse, toujours très chic ; elle ne sort jamais sans se maquiller. Avec ses chorégraphies, Wang souhaite rester connecter avec les jeunes générations (pour elle, l’âge est une question d’état d’esprit) mais elle espère aussi inspirer ses followers et les encourager à vivre leurs rêves !