Article publié le 03/09/2021 à 01:00
Vous êtes à la retraite ? Voici 7 moyens gratuits de gagner de l'argent à domicile





Une chose est sûre, qu’il s’agisse de compléter une pension ou d’améliorer son niveau de vie, de plus en plus de retraités cherchent à développer une petite activité à la maison pour gagner de l’argent. Pour certains, c’est une solution pour conforter les finances et avoir les moyens d’aider ses proches ou de s’offrir des voyages de rêve et pour d’autres, un simple petit boulot qui aide à passer le temps et à ne pas s’ennuyer.





1. Devenir panéliste

Répondre à des sondages rémunérés sur internet, vous connaissez ? Le panéliste s’inscrit gratuitement sur des plates-formes spécialisées dans les enquêtes de consommation et reçoit en échange de son avis une rémunération. Avec un peu d’assiduité, les gains peuvent facilement grimper à une centaine d’euros tous les mois.



2. Traducteur en ligne

Les possibilités de travailler en ligne à domicile en tant que traducteur ne manquent pas pour ceux qui maîtrisent au moins une langue étrangère. Les offres peuvent provenir directement d'entreprises, de sites web spécialisés ou d'agences de communication et de marketing qui demandent également des services de traduction.



La rémunération mensuelle dépend du niveau d'expérience, du nombre et du type de langues connues (les traducteurs d'arabe et de chinois sont certainement plus rares et donc mieux payés que ceux qui ne traduisent que de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand), des heures travaillées et de l'entreprise qui fournit le travail.



Toutefois, en travaillant au moins 5 heures par jour tous les jours de la semaine, il n'est pas rare d'obtenir au moins 1.350 euros nets par mois.



3. Le tutorat en ligne

Une fois entré dans l’âge senior, absolument rien ne vous interdit d’enseigner une matière en devenant par exemple, professeur de français en ligne, si vos compétences le permettent.



Certes, c’est une activité qui demande un minimum de patience, mais c’est une excellente solution quand on veut profiter d’un bon complément de revenus. Une heure de cours de langue par internet est facturée entre 15 et 20 euros de l’heure. Si vous faites cela ne serait-ce que une ou deux heures par jour, avouez que le calcul est déjà intéressant, non ?



N’hésitez pas à faire un petit tour sur la



4. Petits travaux de couture à domicile

Voilà une activité parfaite pour les personnes à la retraite, sans oublier aussi que la plupart du temps, les femmes d’un certain âge pratiquent déjà l’art de la couture et du maniement des aiguilles depuis leur plus jeune âge.



Ces petits travaux à domicile ne nécessitent pas d’investissement important. De la petite retouche de pantalon à la fabrication d’une robe, tous les savoir-faire s’expriment !



La couture est un métier ancien qui ne se démodera jamais. Il connaît même en ce moment un regain d’intérêt au vu des très nombreux tutoriels qui circulent sur YouTube.



5. Gardien d’animaux à domicile

Vous avez toujours vécu avec des animaux, mais dorénavant, malgré tout l’amour que vous avez pour eux, vous ne voulez plus adopter de chat ou de chien car c’est trop de responsabilité. Pourquoi alors, ne pas devenir gardien d’animaux à domicile ?



Des plateformes Internet sont spécialisées dans le gardiennage de chien ou de chat pour les particuliers. C’est une activité rémunératrice qui permet de profiter de la compagnie d’animaux mais sans les contraintes ! Le job parfait pour se faire plaisir quand on est à la retraite !



6. La garde d’enfants

Vous avez été parent ? Alors pourquoi ne pas faire partager votre expérience en proposant vos services de garde d’enfants à domicile. Certes, généralement, le travail de baby-sitter se fait chez l’employeur, toutefois, rien ne vous interdit de proposer d’accueillir les enfants dans votre propre maison.



Si vous dégagez naturellement de la confiance et de la bienveillance, vous n’aurez aucune difficulté en tant que senior à proposer ce service. Votre patience et votre sérieux vont certainement rassurer les jeunes parents.



7. La vente par internet

Les retraités qui ont derrière eux une carrière de commerciale vont certainement prendre plaisir à développer une petite activité de vente par Internet.



Une bonne idée si vous ne souhaitez pas investir beaucoup d’argent, tout en dégageant des rémunérations intéressantes, consiste à vous tourner vers le système de vente que l’on appelle affiliation. Si vous ne connaissez pas ce concept, tout est très



