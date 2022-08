Article publié le 18/08/2022 à 04:35 | Lu 238 fois Vivre sans douleur du Dr Charley Cohen (livre)





Les éditions Guy Trédaniel publient le 25 aout prochain, le dernier ouvrage du rhumatologue, le Dr Charley Cohen, « Vivre sans douleur » (340 pages, 21 euros) qui souligne dans ce livre accessible à tous, l’importance de l’épigénétique et qui s’intéresse à la façon dont notre environnement, notre comportement, nos habitudes influent sur nos gênes, notre santé et notre espérance de vie.

Fort d’une expérience de plus de quarante ans en rhumatologie et en médecine interne, le Dr Charley Cohen accompagne ses patients dans tous les aspects de leur vie quotidienne, en les aidant à soulager leurs douleurs et à vivre en meilleure santé.



Et l’homme sait de quoi il parle : c’est un ancien interne des hôpitaux de Paris, un ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, un rhumatologue réputé et spécialiste en médecine physique. Il est par ailleurs diplômé de traumatologie du sport et de podologie !



Dans ce livre qui sort la semaine prochaine en librairie, ce spécialiste se propose de vous aider en vous livrant ses conseils. D’une indispensable activité physique à la chasse aux kilos superflus ; d’une alimentation saine, variée à l’amélioration du microbiote intestinal et au renforcement du système immunitaire; de la précieuse vitamine D à la gestion du stress ; du sommeil de qualité aux bienfaits de l’amour ; du rire et de la musique à la stimulation des neurones, de la prise en charge du mal de dos et de l’arthrose à la prévention de l’ostéoporose…



Vous devriez trouver dans ces pages, les règles et les principes d’une vie plus saine et plus harmonieuse, pour devenir acteur de votre propre existence. Et vivre en meilleure santé le plus longtemps possible.









