Article publié le 10/01/2019 à 12:02 | Lu 2277 fois Vitacolo : une colonie de vacances intergénérationnelle Voici un concept intéressant qui permet aux grands-parents de partir en vacances avec leurs petits-enfants de manière originale. En effet, l’association d’éducation populaire Vitacolo organise des « séjours à projet » où l’enfant ou l’ado viennent pour réaliser quelque chose de concret en étant accompagnés par leur papi ou mamie.

De nos jours, les relations intergénérationnelles ont le vent en poupe. Et c’est une bonne chose pour tout le monde. Petits et grands. Dans ce contexte, l’association a lancé en 2009, un intéressant concept de colonie de vacances.



Si vous adorez vous consacrer à vos petits-enfants. Si vous avez l'habitude de les avoir chez vous en vacances, de les inscrire à diverses activités, ou encore de partager des moments privilégiés avec eux… Alors pourquoi ne pas pousser l’expérience un peu plus loin en les accompagnant en colonie de vacances ?



Dans la pratique, l’association organise des séjours qui associe les enfants et les grands-parents autour d’une activité ou d’un projet commun à réaliser. L’idée de base ? Faire des choses ensemble et partager de bons moments qui resteront à jamais gravés dans les mémoires communes de ces deux générations.



Chaque journée est ainsi consacrée à la réalisation d’un projet différent (5 en tout) avec pour objectif, la convivialité, la rencontre et la transmission ! Pour les grands-parents, c’est un programme à la carte : ils sont toujours libres de participer aux activités ou de faire autre chose.

Les plus de ce concept :

• Organisme professionnel de colo depuis 2008 au service de l’éducation populaire

• Un projet concret sur chaque colo

• Des engagements sociaux (prix accessibles, aides aux départs, accueil personnalisé pour les jeunes en situation de handicap)

• 1 animateur pour 5 jeunes



Colo Intergénérationnelle du 21 au 26 juillet 2019

De 4 à 77 ans

À Grenery (73). Compter 400 euros par personne



Tél : 04 78 62 62 97











