Vins de Loire : du blanc, du rouge, du rosé mais du Valençay ! Du blanc, du rouge mais aussi des rosés, voilà ce que le vignoble de Valençay propose aux amateurs de vins de Loire. Pour beaucoup, le nom de Valençay est synonyme de fromage de chèvre et de sa célèbre pyramide, mais il ne faut pas négliger les vins de qualités qui sont élaborés dans ce territoire situé au sud du Cher. Au nord de l’Indre entre Sologne, Touraine et Berry pour être plus précis. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 22/04/2025

Des vins qui bénéficient de l’AOC (appellation d’origine contrôlée) depuis le 17 mars 2004. Vingt ans plus tard, ce sont une vingtaine de producteurs qui se partagent un vignoble de 220 hectares qui couvre 14 communes.



Un terroir dont la caractéristique principale est la présence de silex, que cela soit dans les terrains argilo-calcaires ou limoneux. Une particularité qui se distingue par la présence de différents types de silex : les blonds, les rouges et les noirs.



Une minéralogie complexe qui apporte à chaque parcelle un caractère différent avec plus ou moins de puissance et de minéralité tout en préservant les dominantes végétales des vins. Au-delà des traditionnels blancs et rouges, les producteurs du Valençay ont su comprendre l’engouement des consommateurs pour les vins rosés.



Plus festifs, appréciés pour les apéritifs autour de fromages, de charcuteries et de fruits de mers, les rosés de Valençay s’inscrivent immédiatement dans une belle histoire.



Rouges et rosés sont issus de cépages quasiment identiques à savoir le gamay noir à jus blanc (30 à 60%), pinot noir (10% minimum) et de malbec (10% minimum).



Si pour le rouge, il peut y avoir éventuellement un complément de cabernet franc, le rosé est dans certains cas accompagné de pineau d’aunis. Quant aux blancs, ils sont élaborés à partir de sauvignon blanc (70%) et de chardonnay (30% maximum). On peut également y trouver un cépage oublié et rare : l’orbois.



La production du Valençay est répartie pour une grande part en blanc à 58%, les rouges représentent 30% et les rosés ne sont pour l’instant qu’à 12%. Il est vrai qu’historiquement sur ce type de terrain où le calcaire et le silex sont si présents, on a toujours tendance à privilégier les blancs qui y prennent toute leur minéralité et leur rondeur.



Aujourd’hui avec cette offre de trois couleurs, les amateurs disposent d’une palette complète pour accompagner aussi bien une cuisine de la mer que des belles volailles.



Au sein de la vingtaine de producteurs du Valençay, voici une courte sélection de vins qui méritent d’être découverte.



En rosé, c’est tout d’abord le domaine Garnier avec un Montbail rosé 2024 à la robe pâle presque translucide, minéral, fruité et délicat.



Au domaine Sébastien Vaillant, c’est un rosé 2022 à la robe soutenue, au nez de fruits rouges et très minéral qui sera parfait avec un plateau d’huîtres ; le vignoble Gibault quant à lui propose un rosé millésime 2024 d’une grande pâleur, presque transparent avec une belle minéralité et une longueur de petits fruits rouges.



Restons en 2024 avec un rosé du vignoble Roy qui offre un rosé à la robe translucide d’une grande délicatesse où la minéralité s’efface derrière le fruit.



En rouge, la maison Jourdain propose Les Griottes, un rouge 2023 à la robe dense presque cassis. En bouche c’est la cerise noire et le cassis qui ressortent avec une belle présence du gamay. Toujours dans le millésime 2023, la maison Gibault produit un rouge à la robe dense. Un vin minéral où le cassis et la mûre se distinguent particulièrement.



Pour le domaine Sébastien Vaillant, c’est un 2022 qui a été retenu. Le Plénitude 2022 Offre une belle robe d’un cassis dense presque noire. Minéral, il exprime une bouche de fruits noirs avec une belle longueur gourmande.



Pour le domaine Roy, le Signature 2023 est un vin à la robe d’une densité profonde de cerise noire. En bouche, c’est un vin de belle mâche, élégant et gourmand. Son étiquette, raffinée témoigne du soin accordé à ce joli vin.



Nous terminerons avec un blanc du même vignoble Roy, le Symphonie 2024 qui transpose au nez et en bouche le terrain sur lequel il est produit. Le silex est là dans toute sa minéralité et les 90% de sauvignon de son assemblage lui apportent cette bouche aux arômes de fleurs blanches. Un vin idéal avec des asperges et un fromage de chèvres.



Appellation rare, le Valençay souffre d’une production limitée mais demande de l’exigence aux amateurs de nouveautés. Des jolis vins qui méritent que l’on se donne du mal pour en dénicher les flacons.





Joël Chassaing-Cuvillier







La rédaction vous conseille < > Les seconds vins, le plaisir du nom Le Printemps est là, le champagne aussi !