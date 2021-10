Article publié le 28/10/2021 à 03:00 | Lu 91 fois Vins d'automne pour plats de saison





Les jours semblent de plus en plus courts, les champignons font leur apparition dans les sous-bois et les produits de la chasse commencent à être disponibles chez les bouchers (les volaillers ont disparu avec les tripiers). Il est temps de découvrir quelques vins solides pour accompagner ces produits de saison.

Syrah, grenache ou mourvèdre, autant de cépages qui mettront en valeur un ragoût de sanglier ou une poêlée de bolets et de girolles. Voici une courte sélection venue du Languedoc et des Côtes du Rhône.



Du Mas de Carat en Languedoc, ce sont deux jolis flacons, le Joséphine 2018 et le Décidément 2019. Le premier en syrah à 70% et Grenache à 30% est un vin puissant, structuré aux arômes de fruits noirs et de réglisse. Produit à moins de 2.000 bouteilles, ce Joséphine 2018 est un joli vin de garde qui s’intègre parfaitement dans une base de cave.



Dans un registre différent, le Mas de Carat propose le Décidément 2019. Toujours en AOP Saint-Drézéry, ce vin associe le syrah à 55%, le grenache à 30% et le carignan à 15%. Elégant et d’une puissance raisonnée, le Décidément offre une bouche longue et équilibrée et légèrement tannique qui confirme un nez de petits fruits noirs et d’épices. Une étiquette sobre au graphisme fort permet de repérer les flacons sur les rayonnages des cavistes.



En appellation Côtes du Rhône Villages, nous avons retenu le Terre Pourpre du Domaine La Floriane. On soulignera les choix de culture de ce domaine familial. Byodynamie et Demeter, voilà comment est élevé ce Terre Pourpre sur des parcelles de galets situées à 400m d’altitude.



En 80% de grenache et 20% de mourvèdre constituent la structure d’un vin élevé avec soin pendant dix-huit mois. Une robe soutenue qui confine au grenat un nez de fruits noirs, une bouche corsée et souple en font un vin qui sera parfait avec des plats de chasse.



Un nom improbable -« Je ne souffre plus »-, une étiquette qui se remarque par son humour, voilà un vin de copains proposé également par le Domaine La Floriane. Composé à moitié/moitié de grenache et de syrah, ce rouge conviendra parfaitement à un casse-croûte de chasse avec un plat de charcuterie et un assortiment de fromage. Ce Côtes du Rhône Villages bénéficie également des labels Demeter et biodyvin. Une précision : il ne contient pas de sulfites.



Joël Chassaing-Cuvillier







