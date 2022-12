Ville Amies des Ainés : Metz est la première ville de France à obtenir le niveau platine de ce label Le Réseau Français des Villes Amies des Aînés vient de remettre le label platine à Virginie Zewe, chargée de mission Seniors & handicap et Stéphanie Changarnier, conseillère municipale déléguée à la politique seniors de la ville de Metz (Moselle). Précisons que c’est la toute première fois qu’une ville française reçoit le label platine, le plus élevé qui soit.







Metz est officiellement une « Ville amie des aînés, niveau platine »pour la période 2022-2028. La plus haute distinction qui soit.



Ce



Pour l’obtenir, Metz a du répondre à un cahier des charges comprenant près de 110 critères regroupés en cinq grands engagements :

répondre au défi démographique du XXIème siècle ;

consulter les habitants dans la construction d'une politique de l'âge : au mois de mai 2022, près de 200 seniors avaient répondu à la grande consultation lancée par la Ville de Metz.

s'engager dans une gouvernance multipartenariale : le Conseil des seniors notamment a mené un part active dans cette démarche.

élaborer un état des lieux transversal sur l'usage du territoire par les aînés ;

réaliser un plan d'action pour soutenir le vieillissement actif et en bonne santé.

Plus concrètement, les actions menées par la ville concernant les seniors se déclinent en neuf grands thèmes : habitat, espaces extérieurs et bâtiments, transport et mobilité, culture et loisirs, lien social et solidarité, participation citoyenne et emploi, autonomie services et soins, information et communication, et transition écologique. A ce titre d’ailleurs, le futur plan d’actions 2023-2025 -impliquant 200 seniors- sera présenté prochainement.



Créé en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) est une association indépendante d’intérêt général, affiliée au Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Article publié le 13/12/2022 à 08:10 | Lu 78 fois