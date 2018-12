Article publié le 20/12/2018 à 01:00 | Lu 103 fois Ville Amies des Ainés : Covoiturage culturel à Saint-Quentin, lauréat 2018 La remise des prix du concours Villes Amies des Aînés s'est déroulée lors des Sixièmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) au ministère des Solidarités et de la Santé le 7 décembre 2018. Lauréat 2018 Transport et mobilité : Covoiturage culturel à Saint-Quentin dans l’Aisne.

Le Conseil des seniors de Saint-Quentin a fait remonter des difficultés relatives à l’accès aux spectacles culturels. La Ville avait pourtant mis en place un dispositif de transports adaptés aux horaires de ces manifestations, mais les aînés l’ont délaissé car ils n’étaient pas ramenés directement chez eux.



Suite à cela, une réflexion a été menée et une démarche adaptée a été imaginée. Dans cet esprit, le covoiturage culturel permet aux seniors d’assister aux spectacles et d’être véhiculés directement à leur domicile par les abonnés de la saison culturelle.



Une réunion a été organisée avec ces abonnés et une vingtaine de personnes se sont portées volontaires pour entrer dans cette démarche solidaire. Une charte de fonctionnement a été élaborée avec le service juridique de la collectivité.



Mis en oeuvre depuis 2017, cette action a été rendue possible par la collaboration d’une multiplicité d’acteurs. Le service Culture et la Ville a permis d’identifier les abonnés de la saison culturelle susceptible de devenir des covoitureurs. La billetterie des spectacles transmet les coordonnées des covoitureurs et des covoiturés.



Le service juridique a conçu la charte de fonctionnement du dispositif et a participé à sa sécurisation. Une campagne de communication a ensuite été menée afin d’informer les citoyens de ce dispositif via flyers, affiches, reportage télévisuel et informations sur la plaquette de la saison culturelle.



Aujourd’hui, environ 20 personnes utilisent régulièrement ce dispositif. En dehors du covoiturage purement pratique, c’est surtout du lien social qui se crée entre le senior et le covoitureur. Il s’agit pour les habitants d’une possibilité de partager et d’échanger sur le ressenti du spectacle avec un autre spectateur.



Ce dispositif permet donc aux seniors de continuer à assister aux manifestations culturelles du territoire et il s’agit d’une action inscrite dans le temps.











Dans la même rubrique : < > Grande enquête sur la mobilité des seniors Orthoscoot : la trottinette de convalescence