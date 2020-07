Villa Beausoleil : ouverture d'une résidence services seniors à Levallois-Perret

Ainsi, quatre ans après l’ouverture de sa première structure, la Villa Beausoleil à Levallois-Perret (rue Rivay), le groupe confirme son intérêt pour cette commune limitrophe avec Paris et ouvrira une nouvelle résidence, la Villa Beausoleil rue Jules Verne en août 2020.



Cette dernière est située en plein centre-ville, à quelques pas de la gare de Clichy-Levallois et du centre commercial SO Ouest. Cette résidence comptera 122 appartements allant du studio au 4 pièces, avec 1.000m2 d’espace dédiés au bien-être, au maintien de la forme et à la convivialité de ses résidents.



Au catalogue : un restaurant, un espace forme avec piscine, un institut de beauté et de nombreux salons aménagés pour accueillir les familles. Des séjours découvertes ou temporaires seront proposés aux seniors autonomes désireux de partager les repas et les activités de la Villa. C’est toujours un bon moyen d’essayer et de voir si le concept plait. Ou pas.



A Levallois-Perret, cette nouvelle structure sera décorée sur le thème du Tour du Monde en 80 jours, clin d’œil à Jules Verne. Avec à chaque étage une thématique « pays », les résidents voyageront entre l’Angleterre, la Chine, l’Egypte, les Etats-Unis, l’Inde et le Japon.



Quant à la piscine, elle plongera les résidents dans le thème de 20 000 lieues sous les mers tandis que le restaurant sera décoré aux couleurs de Pondichéry, sous la houlette du chef Bernard Lefebvre. Cuisinier dans plusieurs grands restaurants, il a été récompensé de plusieurs Bib gourmands et fourchettes Michelin mais aussi des toques au Gault & Millau.



Steva (groupe créé en 2005 ; 750 personnes) est un acteur français qui offre aux personnes âgées, quel que soit leur niveau d’autonomie, une solution d’hébergement et d’accompagnement, complète, sur-mesure en Villa Beausoleil ou à leur domicile.



Le groupe dispose à ce jour de 7 maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et 9 Résidences Services Seniors réparties entre la première couronne francilienne et les régions Normandie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne. Quatre autres résidences devraient ouvrir d’ici 2021.