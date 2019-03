Article publié le 29/03/2019 à 12:04 | Lu 52 fois Vieillir : je, tu, il... nous (livre) Les éditions Docis viennent de publier Vieillir : Je, tu, il… nous, un ouvrage en deux tomes (20 euros x 2) réalisé sous la direction de Philippe Cramer et Anne Meignen et qui propose de changer son regard sur la vieillesse tout en sortant du jeunisme à tout prix et en se donnant des outils pour vieillir agréablement en sachant accompagner une personne dans cet âge de la vie.

De plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 50 ans et plus sont de plus nombreux. Dernier ouvrage en date traitant de la vieillesse et du regard qu’on porte sur elle ? Vieillir : Je, tu, il...nous proposé en deux tomes par les éditions Docis.



Les multiples auteurs de cet ouvrage, sociologues, ethnologues, philosophes, médecins, biologistes… sont des spécialistes reconnus dans leur domaine. Tous observent que la vieillesse est une notion subjective (on est toujours le « vieux » de quelqu’un) et que chaque âge de la vie vaut la peine d’être vécu.



Il rappelle à bon escient également que l’individu, même « diminué », reste une personne unique, digne de rencontre et de partage et dont l’avis mérite d’être recherché et écouté.



De même, notre espérance de vie et la manière dont nous vieillissons ne dépendent pas tant de données génétiques « écrites dès notre naissance » que de notre hygiène de vie, de l’environnement et de notre attitude préventive face aux risques de maladie : nous sommes pour beaucoup les acteurs de notre propre vieillissement.



Là encore, cela fait déjà des années que nous le savons, mais c’est toujours bien de le répéter encore et encore.











Dans la même rubrique : < > Une grande majorité des Français a peur de vieillir Toulouse : un couple de seniors frappés par les CRS en marge des gilets jaunes