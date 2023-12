Vieillir Debout de Françoise Sauvage et Anne Eveillard (livre) Les éditons Fauves, ont publié il y a quelques semaines au sein de leur collection Old !Up, Vieillir Debout, un livre de Françoise Sauvage et Anne Eveillard (142 pages, 12 euros) qui vise à éclairer les enjeux du vieillissement à une époque où l’espérance de vie ne cesse de s’allonger. Détails.







On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement et au « bien vieillir » des populations.



Normal, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces thématiques se succèdent… Dernier en date ? Vieillir Debout de Françoise Sauvage et la journaliste Anne Eveillard aux éditions Fauves.



À 53 ans comme à 93 ans, tout peut encore arriver. À condition de toujours partir à la rencontre de l’autre. Dans ce dialogue complice entre deux générations, Anne Éveillard recueille la parole de Françoise Sauvage.



D’un côté une nonagénaire vive et libre, passionnée de géopolitique européenne et internationale, qui parle sans tabous de sa vie, de la vieillesse, de ses convictions, de la mort et de la transmission.



Un ouvrage en forme de témoignage à double voix qui éclaire les enjeux du vieillissement, à une époque où l’espérance de vie ne cesse de s’allonger.



Laisser la parole aux vieux pour construire avec eux une société où ils auront leur juste place, un objectif que ce livre met en pratique.

Article publié le 05/12/2023 à 01:00 | Lu 66 fois



