Article publié le 07/07/2021 à 08:54 | Lu 156 fois Vicanis : une assurance qui prend en charge votre chien en cas de décès ou d'invalidité





Voici un produit assurantiel original. En effet, Vicanis a mis en place une solution inédite en France et en Europe qui a pour ambition de faciliter la succession des animaux et de favoriser l’adoption de chien par les seniors. Explications.





Rappelons pourtant que selon étude récente, le fait que



Plus concrètement, Vicanis (start-up lancée en 2021) est une solution assurantielle ayant pour objectif de lever les freins à l’adoption d’animaux de compagnie par les seniors et donc, de contribuer au bien-être de ces derniers.



Dans la pratique, cette assurance permet d'anticiper la prise en charge complète et définitive de votre chien après votre décès, en cas d’invalidité ou de dépendance. Le toutou sera hébergé dans une résidence d'accueil. Cette dernière est nichée au sein du parc naturel des Ardennes, et offre aux animaux un cadre calme et verdoyant au cœur de grands espaces naturels. .



Il existe actuellement une résidence d’accueil et de nouvelles peuvent être déployées si cette dernière se trouve être complète. La capacité d’accueil des résidences est de 60 pensionnaires animaliers.



Précisons enfin que Vicanis vient de rejoindre Silver Alliance, premier collectif d’entreprises au service des seniors. Cette organisation a pour ambition de référencer les meilleures solutions pour permettre aux ainés de bien vieillir à domicile. On le sait, d’une manière générale, les seniors sont des amoureux des animaux. Oui mais voilà, passé un certain âge, on peut hésiter à prendre un animal, à l’adopter…Rappelons pourtant que selon étude récente, le fait que posséder un animal de compagnie permettait de réduire jusqu’à 36% les risques de mortalité cardio-vasculaire en particulier chez les personnes vivant seules… Sans compter la joie de vivre avec un chien ou un chat.Plus concrètement, Vicanis (start-up lancée en 2021) est une solution assurantielle ayant pour objectif de lever les freins à l’adoption d’animaux de compagnie par les seniors et donc, de contribuer au bien-être de ces derniers.Dans la pratique, cette assurance permet d'anticiper la prise en charge complète et définitive de votre chien après votre décès, en cas d’invalidité ou de dépendance. Le toutou sera hébergé dans une résidence d'accueil. Cette dernière est nichée au sein du parc naturel des Ardennes, et offre aux animaux un cadre calme et verdoyant au cœur de grands espaces naturels. .Il existe actuellement une résidence d’accueil et de nouvelles peuvent être déployées si cette dernière se trouve être complète. La capacité d’accueil des résidences est de 60 pensionnaires animaliers.Précisons enfin que Vicanis vient de rejoindre Silver Alliance, premier collectif d’entreprises au service des seniors. Cette organisation a pour ambition de référencer les meilleures solutions pour permettre aux ainés de bien vieillir à domicile.









Dans la même rubrique < > Wally Funk : une octogénaire dans l'espace avec Jeff Bezos Caroline Ida Ours : une sexagénaire instagrameuse et blogeuse de mode Jacques Bianchi : à 80 ans, il relance sa marque de montres de plongée