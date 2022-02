Article publié le 16/02/2022 à 02:03 | Lu 351 fois Vélo électrique : la pratique sportive idéale pour les seniors ?





Même pour ceux qui sont en bonne santé, la perte de vigueur et le manque d'activité sportive est un des marqueurs de la vie des seniors. Pourtant, les bénéfices de l’exercice physique demeurent et sont encore plus palpables dans le 3ᵉ âge. Le VAE (Vélo à Assistance Électrique) est une solution qui permet aux plus de 60 ans de pratiquer le cyclisme, une activité qui offre de nombreux bienfaits pour le corps comme pour l’esprit.

Quels sont les bienfaits du vélo électrique pour les seniors ?

Même s’il a été longtemps mal jugé, notamment par les amateurs de cyclisme, le vélo électrique a progressé à tel point qu’il offre aujourd’hui le même plaisir sur la route que les vélos classiques. Et aux seniors, il offre des avantages importants pour la santé du corps et de l’esprit, sans oublier la liberté et l’autonomie. Plus encore que les autres formes d’activité physique, faire du vélo électrique offre des avantages ou bienfaits notables pour la santé des seniors , cela, aussi bien sur le plan physique que cognitif.Le cyclisme réduit le risque de développer certaines maladies et améliore l’espérance de vieLes principaux risques qui pèsent sur la santé des seniors sont minorés par la pratique du cyclisme.• Faire travailler les articulations de façon active et maitrisée, afin de prévenir des maladies telles que l’arthrose.• Favoriser l’oxygénation du cerveau et stimuler les fonctions cognitives (grâce au caractère dynamique de l’activité : coordination, analyse de l’environnement).• Conserver son capital musculaire, et le bon fonctionnement de l’appareil locomoteur.• Prévenir les maladies cardiovasculaires.L’option d’un vélo avec assistance électrique permet de garantir l’accessibilité et la sécurité de l’activité à tous les profils. Les seniors qui n’ont plus l’habitude de pédaler (même si la pratique du vélo ne « s’oublie pas ») pourront prendre la route en étant certains d’avoir le support du moteur en cas de fatigue.Enfin, arpenter les pistes cyclables sur son vélo électrique permet aux seniors de vivre plus longtemps, selon une étude réalisée par le Copenhagen City Heart Study. La pratique du cyclisme sur vélo électrique a des effets cognitifs positifs chez les seniorsL’affaiblissement des fonctions cognitives est l'une des manifestations du vieillissement. Il existe déjà un consensus scientifique sur le fait que les activités sportives ralentissent le vieillissement du tissu cérébral.Faire du vélo, c’est bénéficier d’expériences stimulantes pour ses sens, c’est ressentir un sentiment d’évasion et de liberté. Cela est bon pour le moral, mais aussi, bon pour le cerveau. Les avantages spécifiques du vélo électrique ont été mis en évidence par Louise-Ann Leyland, chercheuse à l'University College de Londres.Dans une étude qu’elle a dirigée, on découvre qu’après seulement 2 mois, les seniors qui pratiquent du cyclisme sur VAE bénéficient de progrès sensibles au niveau mental. Et ces progrès seraient encore meilleurs que ceux observés sur les seniors pédalant avec un vélo classique.Si vous projetez d’acquérir un vélo électrique pour vous ou un proche, vous pouvez vous rendre sur des sites spécialisés comme, par exemple, BIKE24 . L'entreprise est spécialisée dans la vente d’articles pour cyclistes, avec près de vingt ans d’expérience.Ses produits sont accessibles dans 80 pays dans le monde et BIKE24 est déjà un leader sur le marché européen.• L’autonomie de la batterie : il est recommandé de rechercher une batterie Lithium-Ion, avec une intensité (ampérage) d’au moins 10 Ah (pour une tension habituelle de 36 volts).• Les dimensions du cadre : la bicyclette électrique doit disposer d’un cadre permettant à son utilisateur d'avoir les deux pieds bien à plat au sol (à l’arrêt) et de rouler avec le dos droit.• Le poids du vélo : les vélos électriques sont plus lourds que les vélos classiques. Il faudra naturellement privilégier les plus légers pour un senior.• Le modèle : le VTC (vélo tout chemin) électrique est une excellente option pour les seniors. Son caractère hybride lui permet de circuler sur piste, sur des terrains accidentés, en campagne comme en zone urbaine. Mais le vélo / VTT électrique reste également un bon choix pour son poids plus léger par rapport au VTC électrique.Les critères évoqués plus haut ont un caractère générique. Ils vous permettent de mieux comprendre et de comparer les différentes offres disponibles. Le meilleur vélo électrique est celui qui correspond à vos usages.Si vous êtes un ancien vététiste qui veut retrouver des sensations sur des pistes, vous ne prendrez pas un VTC, mais un VTT bien équipé. Si vous recherchez un moyen de déplacement pour le quotidien ou un moyen de bouger sans faire trop d’efforts, un VTC sera plus approprié.Même s’il a été longtemps mal jugé, notamment par les amateurs de cyclisme, le vélo électrique a progressé à tel point qu’il offre aujourd’hui le même plaisir sur la route que les vélos classiques. Et aux seniors, il offre des avantages importants pour la santé du corps et de l’esprit, sans oublier la liberté et l’autonomie.









