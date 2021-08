Article publié le 23/08/2021 à 10:32 | Lu 309 fois Vallée de la Loire : sept idées de sorties intergénérationnelles en arrière-saison





Entre Nantes, Cholet, Angers et Saumur, cette partie de la Vallée de la Loire invite à des expériences uniques et authentiques, où nature, histoire et patrimoine se mêlent pour des aventures inoubliables. Petit tour d’horizon pour des sorties ludiques transgénérationnelles, savoureuses et exceptionnelles pour l’arrière-saison.





Ses 20 hectares de jardins, de serres et d’espaces aquatiques jalonnés de dizaines d’attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour toute la famille. Mise en scène spectaculaire de la flore des 5 continents avec plus de 500 000 végétaux et plus de 5 000 espèces, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre planète.



En 2021, un 5ème univers a vu le jour, « Les Mystères de la Forêt » avec des passerelles et des cabanes dans les arbres pour contempler la forêt et trois géants conteurs. Selon les circuits, le visiteur se retrouve dans une ambiance zen propice à l’observation de la faune et la flore, ou alors plutôt dans un environnement ludique et acrobatique avec des mers de filets entre les arbres pour des moments de grandes respirations. Au sol, conté par des géants, un parcours ludo-pédagogique livre tous les secrets et mystères des arbres de la forêt.



Ouvert jusqu’au 7 novembre.



Un combiné vélo/kayak dans Les Mauges : entre Loire et coteaux, un séjour très nature. Voici une idée originale pour une jolie balade au fil de la Loire le temps d’un week-end : un combi kayak et vélo en toute autonomie.



En suivant l'itinéraire cyclable de La Loire à Vélo, destination le point d'embarquement situé à Champtoceaux en bord de Loire, à 30 minutes de Nantes. Là, Mathieu et son équipe de L.A. Kayak donnent tous les conseils nécessaires avant d’enfourcher le vélo et remonter la Loire à vélo vers Bouzillé (18km) ou jusqu'à St Florent le Vieil (26km). Le temps de profiter tout en pédalant des paysages sauvages et naturels du fleuve royal.



Après une nuit dans un hébergement insolite, commence le lendemain une descente tout en douceur de la Loire en kayak. C’est parti pour quelques heures de pur bonheur. Plus d’infos :



Promenades de nuit dans le plus grand jardin japonais d’Europe, près de Cholet. Jusqu’au 25 septembre, le Parc Oriental de Maulévrier propose plusieurs fois par semaine des promenades musicales et poétiques de nuit dans le jardin. Le promeneur est invité à apprécier le parc avec un autre regard, d’autres impressions.



Une promenade libre et rythmée par les séquences autour du lac, qui débute à la tombée de la nuit et distille petit à petit son ambiance de mystère et de magie. Le visiteur découvre lors de sa promenade des mises en scène de contes issus de la tradition japonaise et réécrits spécialement pour ces nocturnes. Le promeneur va ainsi de légende en légende, à son rythme, à son envie, éclairé de son lampion.



Des ateliers de kokédama, bonkei/saikei, d'origami, de Kyudo au Parc Oriental. Jusqu’à la fin de la saison qui se termine le 14 novembre et uniquement sur réservation, le parc propose une diversité d’ateliers qui permettent de mieux découvrir la culture nippone et notamment celle liée aux jardins et au végétal.



Ainsi, le parc propose des ateliers de kokédama, un art décoratif végétal originaire du Japon à mi-chemin entre bonsaï et ikébana, qui respecte deux grands principes : esthétisme et bien-être de la plante. Un second atelier sur le bonkei/saikei » propose de réaliser un jardin japonais miniature tandis que d’autres ateliers invitent à confectionner une guirlande d'Origami ou à s’initier au Kyudo, le tir à l’arc traditionnel japonais.



Plus d’infos :



Les Chemins de la Rose, une promenade bucolique dans la plus grande roseraie des Pays de la Loire, près de Saumur, avec la visite en 2CV des champs de rosiers de la pépinière. Située à Doué la Fontaine à une quinzaine de kms de Saumur, la plus grande roseraie des Pays de la Loire offre à contempler plus de 13 000 rosiers et un millier de variétés dont quelques-unes sont visibles uniquement dans ce jardin à l’anglaise de 4 hectares.



Guillaume propose une expérience bucolique avec la visite en 2CV des champs de rosiers de la pépinière, une promenade qui se termine en beauté par la dégustation d’un cocktail à la rose en plein cœur du parc. La saison se termine à l’automne avec une dernière fête des rosiers à l’occasion du 11 novembre, l’occasion de repartir avec des plants de rosiers en racines nues et d’embellir son propre jardin avec des variétés de roses phares ou plus confidentielles...



Plus d’infos :



Vivre d’intenses émotions avec un cheval et mieux se connaître lors d’un atelier d’équicoaching à Sèvremoine, dans Les Mauges. Le cheval serait-il le miroir de nos émotions ? A Sèvremoine, dans Les Mauges, Vignes en selle propose des ateliers d’équicoaching en utilisant l’aptitude du cheval à lire instantanément le comportement d’une personne. Une activité originale qui est proposée aux entreprises mais pas seulement.



L’idée est ici de se servir des facultés extraordinaires du cheval dans le management des équipes et la cohésion de groupe. L’expérience se déroule en plusieurs étapes. Il s’agit tout d’abord d’entrer en connexion avec le cheval puis progressivement lui faire suivre un parcours sans aucune attache afin de développer sa propre capacité à communiquer avec son corps et son regard.



Sur une journée, avec notamment des tests d’évaluation et des échanges entre participants et animateurs, chacun repart en se connaissant davantage avec parfois la découverte d’aptitudes jusque-là

méconnues.



Plus d’infos :



Balade dans les vignes et pique-nique gastronomique au Domaine des Galloires : dans Les Mauges et depuis 7 générations, la famille Toublanc cultive les terres et les vignes sur les coteaux qui surplombent la Loire, offrant aux visiteurs des points de vue remarquables...



Le domaine de 52 ha est planté principalement en Gamay, Melon, Malvoisie, Cabernet Franc et Chenin blanc. D’avril à septembre, la famille de vignerons ouvre son domaine pour une promenade bucolique d’1h30 en proposant un livret pédagogique qui explique l’histoire et la topographie du site. Outre la dégustation des différents vins, dont le Malvoisie, le visiteur a la possibilité de réserver en amont un pique-nique gastronomique réalisé par Christophe Crand, chef cuisinier à Champtoceaux.



Le panier garni comprend des produits locaux, frais et de saison. Des tables installées au cœur des vignes permettent de profiter pleinement de cette expérience gourmande.



Plus d’infos : Une journée (ou deux) à Terra Botanica à la découverte des dizaines de jardins, d’attractions et des 3 géants des « Mystères de la Forêt », la nouveauté 2021 Terra Botanica qui s’annonce comme le premier parc à thème européen dédié au végétal et la biodiversité.Ses 20 hectares de jardins, de serres et d’espaces aquatiques jalonnés de dizaines d’attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour toute la famille. Mise en scène spectaculaire de la flore des 5 continents avec plus de 500 000 végétaux et plus de 5 000 espèces, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre planète.En 2021, un 5ème univers a vu le jour, « Les Mystères de la Forêt » avec des passerelles et des cabanes dans les arbres pour contempler la forêt et trois géants conteurs. Selon les circuits, le visiteur se retrouve dans une ambiance zen propice à l’observation de la faune et la flore, ou alors plutôt dans un environnement ludique et acrobatique avec des mers de filets entre les arbres pour des moments de grandes respirations. Au sol, conté par des géants, un parcours ludo-pédagogique livre tous les secrets et mystères des arbres de la forêt.Ouvert jusqu’au 7 novembre.Un: entre Loire et coteaux, un séjour très nature. Voici une idée originale pour une jolie balade au fil de la Loire le temps d’un week-end : un combi kayak et vélo en toute autonomie.En suivant l'itinéraire cyclable de La Loire à Vélo, destination le point d'embarquement situé à Champtoceaux en bord de Loire, à 30 minutes de Nantes. Là, Mathieu et son équipe de L.A. Kayak donnent tous les conseils nécessaires avant d’enfourcher le vélo et remonter la Loire à vélo vers Bouzillé (18km) ou jusqu'à St Florent le Vieil (26km). Le temps de profiter tout en pédalant des paysages sauvages et naturels du fleuve royal.Après une nuit dans un hébergement insolite, commence le lendemain une descente tout en douceur de la Loire en kayak. C’est parti pour quelques heures de pur bonheur. Plus d’infos : www.locationkayak-loire.com et https://www.osezmauges.fr/bivouac-kayak-velo-loire Promenades de nuit dans le, près de Cholet. Jusqu’au 25 septembre, le Parc Oriental de Maulévrier propose plusieurs fois par semaine des promenades musicales et poétiques de nuit dans le jardin. Le promeneur est invité à apprécier le parc avec un autre regard, d’autres impressions.Une promenade libre et rythmée par les séquences autour du lac, qui débute à la tombée de la nuit et distille petit à petit son ambiance de mystère et de magie. Le visiteur découvre lors de sa promenade des mises en scène de contes issus de la tradition japonaise et réécrits spécialement pour ces nocturnes. Le promeneur va ainsi de légende en légende, à son rythme, à son envie, éclairé de son lampion.Des ateliers de. Jusqu’à la fin de la saison qui se termine le 14 novembre et uniquement sur réservation, le parc propose une diversité d’ateliers qui permettent de mieux découvrir la culture nippone et notamment celle liée aux jardins et au végétal.Ainsi, le parc propose des ateliers de kokédama, un art décoratif végétal originaire du Japon à mi-chemin entre bonsaï et ikébana, qui respecte deux grands principes : esthétisme et bien-être de la plante. Un second atelier sur le bonkei/saikei » propose de réaliser un jardin japonais miniature tandis que d’autres ateliers invitent à confectionner une guirlande d'Origami ou à s’initier au Kyudo, le tir à l’arc traditionnel japonais.Plus d’infos : www.parc-oriental.com Lesdans la plus grande roseraie des Pays de la Loire, près de Saumur, avec la visite en 2CV des champs de rosiers de la pépinière. Située à Doué la Fontaine à une quinzaine de kms de Saumur, la plus grande roseraie des Pays de la Loire offre à contempler plus de 13 000 rosiers et un millier de variétés dont quelques-unes sont visibles uniquement dans ce jardin à l’anglaise de 4 hectares.Guillaume propose une expérience bucolique avec la visite en 2CV des champs de rosiers de la pépinière, une promenade qui se termine en beauté par la dégustation d’un cocktail à la rose en plein cœur du parc. La saison se termine à l’automne avec une dernière fête des rosiers à l’occasion du 11 novembre, l’occasion de repartir avec des plants de rosiers en racines nues et d’embellir son propre jardin avec des variétés de roses phares ou plus confidentielles...Plus d’infos : www.lescheminsdelarose.com Vivre d’intenses émotions avec un cheval et mieux se connaître lors d’un. Le cheval serait-il le miroir de nos émotions ? A Sèvremoine, dans Les Mauges, Vignes en selle propose des ateliers d’équicoaching en utilisant l’aptitude du cheval à lire instantanément le comportement d’une personne. Une activité originale qui est proposée aux entreprises mais pas seulement.L’idée est ici de se servir des facultés extraordinaires du cheval dans le management des équipes et la cohésion de groupe. L’expérience se déroule en plusieurs étapes. Il s’agit tout d’abord d’entrer en connexion avec le cheval puis progressivement lui faire suivre un parcours sans aucune attache afin de développer sa propre capacité à communiquer avec son corps et son regard.Sur une journée, avec notamment des tests d’évaluation et des échanges entre participants et animateurs, chacun repart en se connaissant davantage avec parfois la découverte d’aptitudes jusque-làméconnues.Plus d’infos : www.vignesenselle.com : dans Les Mauges et depuis 7 générations, la famille Toublanc cultive les terres et les vignes sur les coteaux qui surplombent la Loire, offrant aux visiteurs des points de vue remarquables...Le domaine de 52 ha est planté principalement en Gamay, Melon, Malvoisie, Cabernet Franc et Chenin blanc. D’avril à septembre, la famille de vignerons ouvre son domaine pour une promenade bucolique d’1h30 en proposant un livret pédagogique qui explique l’histoire et la topographie du site. Outre la dégustation des différents vins, dont le Malvoisie, le visiteur a la possibilité de réserver en amont un pique-nique gastronomique réalisé par Christophe Crand, chef cuisinier à Champtoceaux.Le panier garni comprend des produits locaux, frais et de saison. Des tables installées au cœur des vignes permettent de profiter pleinement de cette expérience gourmande.Plus d’infos : https://galloires.com/









Dans la même rubrique < > Coquillages, sable, galets, bois flotté... On ne peut pas tout ramasser sur une plage ! Provence : oenotourisme en Provence à la Coquillade Provence Resort & Spa Les villes françaises "dog friendly" : où partir en vacances avec son chien ?