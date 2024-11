ValVital Aix-les-Bains : la mini-cure de cinq jours sérénité Ménopause Parce que la ménopause est une période charnière dans la vie d’une femme, ValVital propose une mini cure de 5 jours pour mieux comprendre son corps, soulager certains désagréments et accepter ce bouleversement hormonal. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 4 Novembre 2024





Voici donc ce que propose ValVital à Aix-les-Bains. Adapté aux femmes en pré ou en post-ménopause, ce programme agit à la fois sur les symptômes physiques ressentis (prise de poids, troubles cutanés…) qu’émotionnels



Pendant ces cinq jours, 3 à 4 soins thermaux quotidiens pour soulager les douleurs articulaires et retrouver l’énergie :

Un soin Berthollaix® (étuve locale)

2 applications de boue thermale sur le rachis et les articulations, complétées par une pulvérisation d’eau thermale sur l’ensemble du corps

3 bains à hydrojets sur le rachis et les membres supérieurs et inférieurs

5 séances de kneippthérapie, une alternance entre jets d’eau thermale froids et chauds sur les membres inférieurs

Un massage drainant et circulatoire de 30 minutes



Un accès quotidien à l’espace Aqua-détente



Des ateliers d’échange et des cours de sport adaptés pour plus de sérénité :

Jour 1 : un atelier d’échange sur cette étape clé.

Jour 2 : un atelier d’auto-massage Dô-In, pour mieux prendre conscience de son corps et faire circuler l’énergie.

Jour 3 : un atelier Alimentation pour réguler sa prise de poids ainsi qu’un cours de renforcement et d’assouplissement musculaire.

Jour 4 : un atelier de méditation guidée.

Jour 5 : un cours de Pilates et un atelier d’échange.



Période : début de sessions les 17/02/2025, 16/06/2025 et 10/11/2025.



Tarif : 390 € la mini cure de 5 jours La ménopause, étape incontournable, marque un profond changement dans la vie d'une femme. En 2024 et 2025 plusieurs cures dédiées à aider les femmes à mieux vivre cette période qui s’accompagne de désagréments physiques et moral chez certaines d’entre elles.Voici donc ce que propose ValVital à Aix-les-Bains. Adapté aux femmes en pré ou en post-ménopause, ce programme agit à la fois sur les symptômes physiques ressentis (prise de poids, troubles cutanés…) qu’émotionnelsPériode : début de sessions les 17/02/2025, 16/06/2025 et 10/11/2025.







La rédaction vous conseille < > Passage à l'heure d'hiver : il n'est pas sans conséquences sur le corps humain Les 3 questions les plus posées sur le collagène : le point avec Maxime Barret