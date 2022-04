Article publié le 21/04/2022 à 01:00 | Lu 203 fois Vaccin contre le Covid-19 : les 60 ans et plus sont éligibles à la 2ème dose de rappel





Après les personnes de 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées, les personnes de 60 ans à 79 ans peuvent recevoir leur 2e dose de rappel de vaccin contre le Covid (4e dose). Cette nouvelle injection peut être effectuée dès 6 mois après le premier rappel ou la dernière infection au Covid.





Les personnes âgées de 60 ans à 79 ans peuvent recevoir leur 2e dose de rappel (soit une 4e dose, dans la plupart des cas) dès 6 mois après :

- l'injection du premier rappel ;

- la dernière infection au Covid-19.



Cette 2e dose de rappel doit être réalisée avec un vaccin à ARN messager (Pfizer-BioNTech en dose pleine ou Moderna en demi-dose), quel que soit le vaccin reçu pour l'injection précédente de rappel.



Rappel : le 2e rappel est déjà possible depuis le 14 mars 2022 pour les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que pour les résidents des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des Unités de soin de longue durée (USLD). Les personnes sévèrement immunodéprimées y sont éligibles depuis le 28 janvier 2022.



Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD et en USLD ainsi que pour les personnes immunodéprimées, le délai entre le premier et le 2e rappel est de 3 mois.



Cas des personnes infectées par le Covid-19 après leur premier rappel

Pour les personnes ayant été infectées par le Covid-19 après leur premier rappel :

- si l'infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel n'est pas nécessaire, la maladie entraînant une réponse immunitaire au moins équivalente à celle d'un rappel vaccinal ;

- si l'infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel est nécessaire. Il devra être effectué au moins 6 mois après l'infection.



Où se faire vacciner ?

Pour effectuer cette 2e dose de rappel, vous pouvez prendre rendez-vous dès le 7 avril 2022 : en centre de vaccination ; en pharmacie ; dans un cabinet médical ou à domicile.



À savoir : cette 2e dose de rappel n'est pas obligatoire et ne rentre pas dans le cadre du passe sanitaire, c'est une recommandation. En effet, la protection apportée par le vaccin diminue avec le temps et il est donc nécessaire de la renforcer.



La protection du vaccin contre les hospitalisations et les décès est comprise entre 75 et 90 % durant les 3 premiers mois, puis diminue entre 65 et 80 % au bout de 3 mois. Consultez l'étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée le 1er avril 2022.



Source À la suite de l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 18 mars 2022 et de l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) du 31 mars 2022, l'accès à la 2e dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 est élargi aux personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité.- l'injection du premier rappel ;- la dernière infection au Covid-19.Cette 2e dose de rappel doit être réalisée avec un vaccin à ARN messager (Pfizer-BioNTech en dose pleine ou Moderna en demi-dose), quel que soit le vaccin reçu pour l'injection précédente de rappel.le 2e rappel est déjà possible depuis le 14 mars 2022 pour les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que pour les résidents des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des Unités de soin de longue durée (USLD). Les personnes sévèrement immunodéprimées y sont éligibles depuis le 28 janvier 2022.Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD et en USLD ainsi que pour les personnes immunodéprimées, le délai entre le premier et le 2e rappel est de 3 mois.- si l'infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel n'est pas nécessaire, la maladie entraînant une réponse immunitaire au moins équivalente à celle d'un rappel vaccinal ;- si l'infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel est nécessaire. Il devra être effectué au moins 6 mois après l'infection.Pour effectuer cette 2e dose de rappel, vous pouvez prendre rendez-vous dès le 7 avril 2022 : en centre de vaccination ; en pharmacie ; dans un cabinet médical ou à domicile.cette 2e dose de rappel n'est pas obligatoire et ne rentre pas dans le cadre du passe sanitaire, c'est une recommandation. En effet, la protection apportée par le vaccin diminue avec le temps et il est donc nécessaire de la renforcer.La protection du vaccin contre les hospitalisations et les décès est comprise entre 75 et 90 % durant les 3 premiers mois, puis diminue entre 65 et 80 % au bout de 3 mois. Consultez l'étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée le 1er avril 2022.









Dans la même rubrique < > Téléexpertise : dispositif ouvert à tous pour obtenir plus rapidement l'avis d'un spécialiste Recherche médicale : 2ème édition du Baromètre de la Fondation de l'Avenir