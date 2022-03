Article publié le 04/03/2022 à 02:00 | Lu 30 fois Vacances Romaines : Lego immortalise une icône du design italien, le Vespa 125





Il y a quelques années, nous avions eu un Lego Harley Davidson, marquant enfin une rupture avec l’obsession antérieure de Lego pour les véhicules à quatre roues. Maintenant, une deuxième icône du design à deux roues est prête à se déplacer sur votre bureau (ou, plus probablement, à être affichée fièrement sur une étagère) : le Lego Vespa 125 (100 €, disponible le 1er mars).

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



La bestiole est construit à partir d’un énorme 1.106 pièces et mesure plus de 22 cm de haut et 35 cm de long – ce qui éclipse de manière amusante le Lego Fiat 500 de 2020.



La couleur bleu pâle utilisée par Lego pour la carrosserie fera rayonner les fans de Vespa, car c’est l’une des premières couleurs de l’icône italienne. Et, comme tous les autres modèles Creator Expert, la Vespa 125 regorge de détails raffinés.



Selon le designer senior de Lego, Florian Muller, recréer les détails du modèle original pour célébrer la Vespa classique des années 1960 était son aspect préféré de la création de l’ensemble. Pour Marco Lambri, responsable du Piaggio Group Design Center, ce partenariat entre son organisation et Lego « a relevé avec brio » le défi de faire « coexister les formes douces de la Vespa avec la forme des briques Lego ».



Mais ce scooter est plus qu’une simple forme : vous aurez aussi un casque en brique, ainsi qu’un bouquet de fleurs dans le porte-bagage. Un capot de moteur amovible vous permet de rester bouche bée devant un moteur en brique. Et vous pouvez relever la béquille et gambader de joie, en vous délectant de sa direction fonctionnelle.



