Uplifts : le nouvel ascenseur domestique de chez Stannah Stannah, l’un des leaders mondiaux des solutions d’élévation dans l’habitat, fait entrer l’ascenseur dans votre maison avec sa nouvelle gamme d’ascenseurs domestiques Uplifts, facile à utiliser et simple à mettre en œuvre, pour adapter les habitats aux besoins de mobilité et de bien-être des ainés et favoriser le maintien à domicile. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 02/10/2024 à 01:00

Ce nouvel ascenseur de maison s’adresse à un large public. Notamment pour les personnes ayant des besoins spécifiques de mobilité, temporaires ou permanents. Il permet d’accueillir d’une à trois personnes debout et « représente une solution durable et flexible ».



Ce ascenseur ne se contente pas d’être fonctionnel ; il est également conçu pour s’intégrer dans tous les types d’intérieurs. Plus besoin de toucher la cage d’escalier, l’ascenseur trouve sa place dans les pièces partout où il est utile.



Grâce à son design et à ses finitions personnalisables, il peut devenir un élément de décoration à part entière, valorisant l’espace de vie tout en offrant une véritable solution de mobilité.



Avec ses détecteurs d’obstacles, ses détecteurs de surcharge, son dispositif de frein indépendant, sa batterie de secours intégrée et son bouton d’appel, cet ascenseur garantit en plus, une utilisation 100 % sécurisée.



Cette gammes d’ascenseurs de maison s’installe en quelques heures, avec un minimum de travaux et se branche tout simplement sur une prise électrique !



En tant qu’aide technique pour l’amélioration, la transformation ou l’aménagement du domicile, les ascenseurs et monte-escaliers de chez Stannah font l’objet d’aides financières.



Des mesures ont été mises en place pour faciliter notamment la mobilité dans l’habitat : la subvention MaPrimeAdapt’ a vu le jour en janvier 2024 : elle permet une prise en charge allant jusqu’à 70% des frais engagés, sous conditions de ressources et d’âge.



Le crédit d’impôt autonomie de 25%, à hauteur de 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple (sous conditions d’âge et d’autonomie). La TVA réduite à 5,5%.







