Univers Viager Maine-et-Loire : une réponse concrète aux enjeux du vieillissement et de l'investissement immobilier À contre-courant d’un marché immobilier en berne, un phénomène discret, mais révélateur prend de l’ampleur : le viager enregistre en effet une progression de 5% en 2024 selon les spécialistes du marché. Si ce chiffre peut sembler modeste, il tranche avec la chute des ventes traditionnelles et l’effondrement des crédits immobiliers, illustrant l'attractivité de ce marché dans les comportements d’achat et la gestion du patrimoine. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/03/2025

Autrefois perçu comme un marché de niche, le viager semble devenir une solution tangible face à un double impératif : comment permettre aux personnes âgées d’améliorer leur niveau de vie sans quitter leur logement ; et, comment offrir aux investisseurs un placement sécurisé dans un contexte économique incertain ?



C’est dans ce cadre que l’agence Univers Viager Maine-et-Loire a ouvert ses portes depuis bientôt un an, portée par Laurent Izar, expert viagériste et directeur d'agence.



Avec une approche centrée sur l’accompagnement des vendeurs et la sécurisation des transactions, cette nouvelle implantation entend dynamiser un marché encore trop peu exploité dans la région, en apportant des solutions adaptées aux enjeux patrimoniaux des retraités comme aux stratégies des investisseurs en quête de placements responsables.



Loin d’être un simple schéma financier, la vente en viager est avant tout une démarche patrimoniale et sociale. Elle permet aux ainés propriétaires de monétiser leur bien immobilier tout en conservant leur droit d’y vivre et de percevoir une rente viagère leur assurant un complément de revenu à vie ainsi qu'un meilleur pouvoir d'achat.



« Le viager apporte la réponse à un besoin de plus en plus présent chez nos seniors. Chaque projet est unique. C’est à travers une relation de confiance qu’il nous est possible de répondre aux différentes problématiques que rencontrent de nombreux seniors, en leur apportant la sécurité, la bienveillance et une réelle expertise » souligne Laurent Izar, directeur d’Univers Viager Maine-et-Loire.



Sur les 834.135 habitants enregistrés en 2024, le Maine-et-Loire compte 27% de personnes âgées de 60 ans ou plus, dont 10% sont âgées de plus de 75 ans. Ce vieillissement progressif, bien que modéré, pose la question du maintien à domicile et de la préservation du pouvoir d’achat des seniors, dans un contexte économique où l’inflation pèse sur les revenus des anciens.







