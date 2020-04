Article publié le 22/04/2020 à 09:15 | Lu 124 fois Une vente aux enchères caritative pour SOS Ehpad





La célèbre maison de vente aux enchères Tajan, à l’initiative de la journaliste Laurence Benaïm, organise actuellement une vente en ligne tout à fait exceptionnelle, entièrement dématérialisée et en format vente en temps réel qui se déroulera jusqu’au 27 avril 2020. Tous les fonds récoltés iront à SOS Ehpad.

C’est assez rare pour qu’on s’y arrête… En effet, un vente aux enchères est mise en place pour venir en aide aux maisons de retraite médicalisées, et surtout à leurs employés, qui en ont bien besoin !



Depuis hier, cette vente aux enchères caritative online a été lancée au profit de SOS Ehpad organisée par la maison parisienne Tajan à l’initiative de Laurence Benaïm, grande femme de presse.



A noter que l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à Sos Ehpad, opération à but non lucratif portée par la Fondation Recherche Alzheimer et son président – fondateur, le docteur Olivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre.



Rappelons que le but de cette vente est de fédérer les générosités pour améliorer le quotidien difficile du personnel des Ehpad, en première ligne dans la lutte contre le virus et désormais unique lien avec nos aînés dépendants. « Aujourd’hui plus que jamais, vus leurs conditions de travail et les risques qu’ils prennent. Nous devons les soutenir», a-t-il déclaré dans un communiqué.



Ces femmes et ces hommes des métiers du « care » manquent pratiquement de tout au quotidien… Dans ce contexte sans précédent dans l’histoire contemporaine, les dons récoltés permettront l'achat de matériel de protection (masques, gants, gel hydroalcoolique), fournitures mais aussi des repas, du café, du thé, des boissons...,



Cela permettra aussi de payer des gardes d’enfants à domicile, des taxis, des nuits d’hôtel à proximité des Ehpad, voire d’améliorer des salles de repos…



Dans les produits à vendre, des sacs de grandes marques, des bijoux, des maillots de foot signés par de grands joueurs, des dessins originaux d’artistes, une visite privée des appartements de Gabrielle Chanel, la guitaire de Keren Ann, etc.



Point important, aucun frais de vente, ni pour les vendeurs, ni pour les acheteurs, ne sera perçu lors de cette vente et aucun frais de collecte ou de gestion ne sera prélevé par la Fondation. Bref, tout ira à cette opération caritative. Comme on le voit, en cette période de pandémie, chacun s’investit à sa manière afin d’aider à lutter contre le coronavirus.



