Une technologie française de rééducation motrice post-AVC s'impose dans le monde Reconnue à l’internationale dans les technologies de rééducation intensive, la medtech stéphanoise Dessintey présente ses dispositifs IVS (Intensive Visual Simulation), fabriqués en France, basés sur le principe de la thérapie miroir augmentée et notamment de son nouveau dispositif dédié à la rééducation des membres inférieurs.







Fruit de 15 ans d’expérience clinique, Dessintey s’impose dans le paysage de la rééducation en réinventant l’application de la thérapie miroir pour la prise en charge de patients post-AVC en rééducation.



Dans la pratique, cela permet de favoriser la récupération motrice en stimulant la plasticité cérébrale. Comment ? En générant des modèles d’action stimulant la planification et la commande centrale du mouvement.



Plus concrètement, l’image du membre paralysé est remplacée par une image positive du mouvement créée à partir du membre valide afin de re-créer une cohérence entre ce que le patient veut faire et ce qu’il perçoit. Et cela favorise la récupération.



La conscience de son membre, une composante essentielle du mouvement : comme le souligne le Pr Pascal Giraux, chef du service Rééducation Adulte au CHU de Saint Etienne et cofondateur de Dessintey : « l’enjeu de l’apprentissage ne repose pas que sur la répétition du mouvement mais aussi sur la capacité de planifier ce qu'il faut faire ».



Et de préciser : « ce n'est pas un problème de puissance musculaire, c'est un problème de contrôle du corps ».



Le fait est que selon Dessintey, la vision joue un rôle essentiel dans les premières étapes de reconstruction de l’image du corps et du contrôle moteur. Avec une immersion intense, IVS permet donc au patient de réintégrer un membre fonctionnel sain et de se focaliser sur la représentation du mouvement analytique.



Adapté aux fauteuils roulants, l’IVS4 permet aux patients de travailler assis pour un apprentissage des mouvements élémentaires et de coordination plus complexes puis en position debout pour une approche fonctionnelle de l’équilibre et de la marche.

Article publié le 28/03/2023 à 03:00 | Lu 237 fois



Dans la même rubrique < > Parkinson : une pathologie dont la dimension handicapante peine à être reconnue Parkinson : prendre en compte les besoins des malades vieillissants