Une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque pour les salariés partant à la retraite

assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son intervention ;

réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée ;

réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Les services d'incendie et de secours ;

Les associations agréées et les organismes habilités à la formation aux premiers secours disposant a minima d'une décision d'agrément de formation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile en cours de validité.

:

Soit être titulaires du certificat de compétences pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ou du certificat de compétences pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) ;

Soit être titulaires du certificat de formateur en sauveteur secouriste du travail (FSST), à jour de leur maintien-actualisation des compétences ;

Soit être majeurs, titulaires du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC 1 datant de moins de trois ans et formés par l'autorité d'emploi, sous sa responsabilité, aux recommandations techniques et aux propositions pédagogiques mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 2017.

le certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST),

le certificat de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1),

le certificat de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1),

l’attestation de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS)...

Cette sensibilisation se déroule pendant l'horaire normal de travail et peut être dispensée par :Une adaptation de cette sensibilisation prenant la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour leurs compétences peut être délivrée aux salariés attestant d’un certificat ou attestation, en cours de validité ou datant de moins de 10 ans, et notamment :: cette sensibilisation pourra être adaptée en fonction des acquis des salariés (formations et sensibilisations déjà effectuées, profession).