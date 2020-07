Une réouverture attendue impatiemment : celle des établissement thermaux français

De par la nature des publics accueillis, les établissements thermaux sont soumis à de nombreuses règles d’hygiène et de prévention.Afin d’assurer l’application des nouvelles règles en vigueur, l’ensemble du personnel thermal a bénéficié d’une formation spécifique « Covid-19 ».Par ailleurs, de nombreux aménagements ont également été réalisés afin de respecter l’ensemble des exigences en matière de sécurité sanitaire.Afin d’offrir plus de confort aux curistes dans la réalisation ou le report de leurs séjours en cure thermale, de nombreux établissement ont fait le choix de prolonger leur saison.Si vous le souhaitez, vous pourrez donc profiter des bienfaits de l’eau thermale sur vos pathologies chroniques en toute sécurité jusqu’à la fin de l’année.Rappelons que chaque établissement thermal traite une (ou plusieurs) des 12 indication(s) thérapeutique(s) reconnue(s) et prise(s) en charge par l’Assurance maladie (pour plus d’informations sur la prise en charge, vous pouvez vous rendre sur Ameli.fr En France, il existe 110 établissements thermaux répartis sur le territoire. Vous retrouverez l’ensemble des dates de réouverture et le détail des mesures mises en place sur www.LesCuristes.fr