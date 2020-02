Article publié le 05/02/2020 à 01:00 | Lu 168 fois La médecine thermale : une aide dans la prise en charge d'une multitude de pathologies À l’heure du « bien vieillir », la médecine thermale représente une alternative très intéressante. Soutenu par de nombreuses études, le thermalisme est une démarche médicale globale, naturelle et sans effet secondaire pour l’organisme.

La médecine thermale

Véritable allié pour avancer dans l’âge, le thermalisme est une pratique très ancienne. Il consiste à soigner différents maux en se basant sur les vertus des eaux minérales naturellement chaudes et de ses dérivées (boues, gaz).



En fonction du trajet souterrain de l’eau, s’étalant sur plusieurs milliers d’années, l’eau de source se charge en une multitude de minéraux et d’oligo-éléments (sodium, calcium, magnésium, fer, lithium, brome, sulfate) lui conférant différentes propriétés.



Chaque établissement thermal traite une (ou plusieurs) des 12 indication(s) thérapeutique(s) reconnue(s) et prise(s) en charge par l’Assurance maladie (pour plus d’informations sur la prise en charge, vous pouvez vous rendre sur



Ces indications reposent sur la qualité des eaux thermales dont les teneurs en minéraux et oligo-éléments varient d’une source d’eau thermale à l’autre.



Lors du choix de votre station avec votre médecin, celui-ci se limitera donc aux stations thermales traitant le type d’affection dont vous souffrez.



En France, il existe 110 établissements thermaux répartis sur le territoire, vous pouvez retrouver la liste sur



La cure thermale conventionnée

Une cure thermale conventionnée est une démarche médicale d’une durée de 21 jours consécutifs. Prescrite par un médecin traitant ou spécialiste. La cure thermale permet de prendre en charge de nombreuses affections et pathologies chroniques (asthme, rhumatisme, eczéma, anxiété, stress, calculs rénaux etc).



Durant le séjour, le curiste recevra entre 4 et 6 soins thermaux quotidiens, en fonction de la prescription médicale établie par le médecin de cure.



La rhumatologie, l’orientation la plus représentée

Proposée dans de très nombreuses stations thermales, l’orientation en rhumatologie est idéale dans la prise en charge des rhumatismes, de l’arthrose, des maux de dos, des hernies ou encore des traumatismes articulaires. Les vertus des eaux, utilisées au travers de soins spécifiques et adaptés, permettent de réduire les douleurs tout en améliorant l’amplitude des mouvements.



