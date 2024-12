Une question de résonance pour le corps et les sens : entretien avec l'experte en spa Fatima Diagana Créer une atmosphère, prêter attention aux moindres détails et faire preuve d’empathie pour les personnes et leurs besoins : Fatima Diagana sait mettre en œuvre une expérience de bien-être parfaite. En effet, cette experte en spa crée des concepts de bien-être individuels pour l’hôtellerie haut de gamme. Dans cet entretien, elle révèle l’importance des rituels de détente, pourquoi la beauté réside parfois dans la simplicité et comment les moments de bien-être peuvent être intégrés très facilement dans la vie quotidienne. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 3 Décembre 2024

Fatima Diagana : le terme « spa » est un bien grand mot qui est employé de multiples façons. Si vous deviez décrire le spa en quelques mots, quels seraient-ils ?



Eau, rituels et résonance : ce triptyque incarne l’essence même du spa. L’eau est un élément vital à l’état pur : la philosophie du spa trouve son origine dans les vertus curatives des applications d’hydrothérapie.



L’eau agit ! Elle peut nous apaiser ou nous stimuler. Un jet froid rafraîchit. Une brume délicate mouille notre peau en douceur. L’eau touche le corps et éveille les sens : nous pouvons l’expérimenter et la ressentir de différentes manières.



Au spa, nous pouvons utiliser l’eau de sorte qu’elle nous apporte un bienfait global. Les rituels de spa sont pratiqués depuis des siècles. À l’origine, ils servaient à soigner et à préserver la santé.



Aujourd’hui, il s’agit d’aller au-delà de la simple efficacité. Au spa, l’expérience sensorielle est considérée comme une qualité en soi, parce que cela nous fait du bien d’être pleinement nous-mêmes.



D’une manière générale, les rituels font partie de notre culture : ils rendent le moment particulier et nous touchent au plus profond de notre humanité. Les rituels de spa nous promettent un plaisir total le temps d’un soin. Lors d’occasions particulières, mais aussi dans la vie quotidienne.



Nous parlons ici d’un « Physical & Emotional Benefit », autrement dit d’un bienfait physique et émotionnel. Que ces rituels soient relaxants ou stimulants, purifiants ou revitalisants, ils apportent un effet positif durable. Une résonance pour le corps et les sens. C’est la sensation de vivre un moment de luxe absolu au spa.





Comment définiriez-vous une expérience de spa globale ? Qu’est-ce qui caractérise un rituel de spa à vos yeux ?



Une expérience de spa globale est une expérience dont on se souvient. Une expérience que l’on veut revivre. Cela implique un espace conçu de manière à préserver l’intimité et à faire en sorte que l’on se sente bien.



Un service empathique : le langage, le sourire, le contact, la manière dont on s’adresse au client. Y a-t-il un plateau sur lequel quelque chose a été préparé ? Une huile parfumée, un gommage préparé individuellement ?



Un bain de pieds en guise d’accueil est une chose merveilleuse : le praticien du spa apprend ainsi à connaître son client et découvre en discutant ce qui est important pour lui. Certaines répétitions dans le toucher ou l’utilisation d’accessoires ajoutent également de la profondeur. L’ensemble du rituel du spa suit un certain déroulement : avant, pendant et après le soin.



C’est la somme des gestes qui constitue l’expérience.



Cela peut aller de la simplicité au luxe. Parfois, la beauté réside aussi dans la simplicité, comme un verre d’eau ou de thé offert au bon moment. Lorsque tous les processus sont en harmonie et que l’on ajoute en plus la lumière, le parfum et éventuellement des sons, une ambiance est créée.



J’attends que les matières en contact avec ma peau soient agréables : les serviettes, les peignoirs et tout ce sur quoi je m’allonge ainsi que les accessoires avec lesquels le soin est réalisé.



L’accompagnement après le soin est important. Quelle est l’intensité de la lumière au réveil ? Comment me dit-on au revoir ? Un hôte de spa parfait veille à ce que le client puisse emporter quelque chose (de matériel ou d’immatériel) pour que son expérience de spa se prolonge chez lui.





Quelle expérience de spa puis-je intégrer assez facilement dans mon quotidien ? Et quel effet peut-elle avoir ?



De l’eau et un gant de massage : c’est tout ce qu’il faut pour un gommage qui met le corps et les sens en éveil. Le rituel classique du spa peut être un soin à part entière ou le prélude à un programme de bien-être complet.



Commencez par prendre une douche chaude pour préparer la peau au gommage. Inspirez profondément et prenez conscience de votre respiration. Laissez l’eau agir et découvrez la sensation de l’eau qui se déverse sur tout votre corps. Expirez. La chaleur permet de détendre les muscles.



Réalisez le gommage à l’aide d’un gant de massage en effectuant de légers mouvements circulaires sur tout le corps. Des pieds vers le haut et du bout des doigts vers le haut du corps. Insistez sur les parties sèches de la peau comme les genoux et les coudes.



Pendant le massage exfoliant, continuez à faire couler l’eau en réduisant la pression. Le soin élimine les peaux mortes, active la circulation et stimule le flux lymphatique. Les accessoires de spa comme le gant de massage sont agréables au toucher et contribuent activement à l’effet recherché en renforçant le rituel de soin.



Des parfums ou des ingrédients sélectionnés peuvent également souligner l’effet recherché : la lavande, par exemple, détend et apaise, tandis que le gingembre rafraîchit et revitalise. Pour finir, séchez-vous le corps avec une serviette. Qu’elle soit moelleuse ou rugueuse, elle doit être dans une matière agréable.



La peau est désormais particulièrement réceptive au soin suivant : l’application de quelques gouttes d’huile ou d’une crème.



Notre tête aussi apprécie l’expérience du spa : le mouvement de massage répétitif laisse une sensation de pureté, de détente profonde et de régénération agréable. Lors d’un moment de repos dans la salle de bains ou dans une autre pièce, laissez l’effet du soin se prolonger.







