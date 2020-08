Une petite escapade à Étretat

Mais en dehors de ces dates l’endroit est paisible, si ce n’est le roulement incessant des galets qui vous bercera jour et nuit.



Le site, immortalisé par de nombreux peintres, mérite le voyage, vu d’abord depuis la plage et complété par les ascensions des deux falaises, celle d’aval et celle d’amont, comme on dit dans le pays.



Ne manquez pas, une fois là-haut, de visiter l’étonnant jardin d’Étretat et ses buis savamment taillés et, de l’autre côté, d’approcher au plus près du magnifique golf et son fameux trou N° 4 puis d’aller encore un peu plus loin découvrir « l’arrière du décor ».