Article publié le 24/06/2022 à 01:00 | Lu 150 fois Une nouvelle machine expresso pour les baristas "wannabe"





De’Longhi présente sa nouvelle Home Barista, la nouvelle machine expresso avec moulin intégré De’Longhi conçue pour les Baristas “wannabe”.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Elle permet de reproduire manuellement toutes les étapes essentielles à la réalisation d’un expresso, comme un Barista, à la maison !



Devenez l’acteur de la préparation de votre café et de vos boissons lactées avec les 2 technologies exclusives. Réalisez vos boissons lactées avec la nouvelle technologie « My latte Art » grâce à une buse vapeur semi-professionnelle pour une mousse de lait dense et onctueuse.



Cette machine propose deux boissons pré enregistrées, expresso, americano et eau chaude, pour personnaliser davantage vos boissons. Elle propose aussi un kit Barista complet, avec un tapis de tassage, un tamper et un entonnoir, pour réaliser un tassage parfait, comme un barista.



Avec 8 finesses de moutures, spécialement développées pour s’adapter à toutes les variétés de grains de café, elle vous permettra, de réussir toutes vos mousses de lait et obtenir d’onctueuses boissons lactées. Ses trois niveaux de température d’extraction sont capables de s’adapter à la variété des grains et à leur niveau de torréfaction.



De’Longhi La Specialista Arte, 550 euros



Source Elle permet de reproduire manuellement toutes les étapes essentielles à la réalisation d’un expresso, comme un Barista, à la maison !Devenez l’acteur de la préparation de votre café et de vos boissons lactées avec les 2 technologies exclusives. Réalisez vos boissons lactées avec la nouvelle technologie « My latte Art » grâce à une buse vapeur semi-professionnelle pour une mousse de lait dense et onctueuse.Cette machine propose deux boissons pré enregistrées, expresso, americano et eau chaude, pour personnaliser davantage vos boissons. Elle propose aussi un kit Barista complet, avec un tapis de tassage, un tamper et un entonnoir, pour réaliser un tassage parfait, comme un barista.Avec 8 finesses de moutures, spécialement développées pour s’adapter à toutes les variétés de grains de café, elle vous permettra, de réussir toutes vos mousses de lait et obtenir d’onctueuses boissons lactées. Ses trois niveaux de température d’extraction sont capables de s’adapter à la variété des grains et à leur niveau de torréfaction.De’Longhi La Specialista Arte, 550 euros







Dans la même rubrique < > Découvrez les oeuvres des musées de la ville de Paris avec Alexa Un été en toute sécurité avec la première sonnette vidéo Amazon Blink