Une mémoire au top de Jean-Yves Ponce (livre) Les éditions Marabout ont publié il y a quelques semaines « Une mémoire au top ! Tout comprendre sur le fonctionnement du cerveau » de Jean-Yves Ponce. Un livre (224 pages, 17,90 euros) qui vous propose un programme en 30 jours visant à booster votre mémoire et retrouver confiance en vous.







La mémoire ne s’améliore pas vraiment en vieillissement. Surtout si l’on n’en prend pas soin ! Dans ce contexte, de nombreux ouvrages se proposent de venir en aide, principalement aux seniors, afin qu’ils conservent le plus longtemps possible, leurs petites cellules grises bien en activité.



L’un des derniers en date ? Le livre de Jean-Yves Ponce, un spécialiste de la mémorisation depuis plus de dix ans qui publie un ouvrage original qui offre une partie texte et une partie d’exercices. En tout, un mois d’exercices, de défis, d’explications, de conseils et d’astuces pour tout savoir sur votre mémoire et surtout, développer son pouvoir !



Chaque jour, des explications claires sur la manière dont fonctionne votre cerveau (tel un muscle qui a besoin de s’entrainer). Des exercices pour progresser dans votre vie quotidienne et votre pratique professionnelle.

Article publié le 02/12/2022 à 10:19 | Lu 119 fois