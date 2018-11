Article publié le 21/11/2018 à 03:22 | Lu 114 fois Une grille de repérage des déficiences sensorielles en maisons de retraite Initiative intéressante… En effet, les enseignes Optic 2000 et Audio 2000 ont déployé en collaboration avec la Fondation Médéric Alzheimer, une grille de repérage multi-sensorielle baptisée A.V.E.C. qui vise à d’évaluer les capacités sensorielles des résidents en maisons de retraite afin de repérer d’éventuels troubles de l’équilibre et cognitifs et d’apporter le plus tôt possible une réponse adaptée aux besoins identifiés.

Cette grille de repérage multi-sensorielle a été conçue après deux ans de recherche et développement par la Société française de réflexion sensoricognitive (Sofresc). Elle a ensuite été testée dans 18 EHPAD et 7 EHPA auprès de 422 résidents volontaires et son contenu a été adapté de manière à répondre au mieux aux besoins des établissements, des résidents et de leurs familles.



Comme le souligne le Dr Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer : « cette grille permet le repérage de troubles dans quatre domaines impactant la vie quotidienne des personnes et pour lesquels il existe des solutions à mettre en place ».



Dans la pratique, l’outil (gratuit pour les professionnels) semble être bien accepté par les résidents et leurs familles. La durée moyenne de l’évaluation est de 20 minutes, ce qui est peu par rapport aux tests qui existent en gériatrie et comparé à la plus-value apportée.



D’après une enquête de la FMA, près du quart (23,7 %) des résidents en maisons de retraite médicalisées sont atteints de déficit auditif et 21,7% présentent des troubles visuels non ou mal compensés.



Or, il faut savoir que la baisse des facultés sensorielles peut entraîner, chez la personne âgée, une augmentation du risque de chute (particulièrement grave à ces âges), de l’isolement social et in fine, une augmentation du risque de développer des troubles cognitifs. De fait, conserver et maintenir les capacités sensorielles des ainés permet de préserver leur autonomie et leur qualité de vie au quotidien !



*(Audition, Vision, Équilibre, Cognition)











