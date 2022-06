Article publié le 29/06/2022 à 09:13 | Lu 143 fois Une centenaire fête son anniversaire le jour de la 40ème fête de la musique





Louise est née à Toulouse le 21 juin 1922 et a habité rue Sainte Hélène dans le quartier Bonnefoy. Le 21 juin 2022, à l'occasion des 40 ans de la Fête de la musique, Louise a donc fêter son centième anniversaire, dans le même quartier que celui de sa naissance, comme un retour aux sources.





Durant la période de l'occupation, la perte de liberté et la difficulté à trouver de la nourriture ont été de grandes épreuves ».



Mais aussi des joies : « faire du sport, notamment le cyclo et le ski, entrainée par mon frère, voilà les moments qui m'apportaient le plus de bonheur ». La liberté et le sport, voilà les crédos qui ont guidé ses choix de vie.



Mme G. habite depuis 2018 à la Résidence Services Seniors Domitys du quartier Bonnefoy à Toulouse. C’est là qu’elle a pu fêter son 100ème anniversaire en musique avec le groupe Musicalement Vôtre, accompagnée de sa famille, de ses voisins et de toute l'équipe.



Elle a reçu le journal du jour de sa naissance, qui nous rappelle que les numéros de téléphone à cette époque-là ne comptaient que 2 chiffres, que notre président était Raymond Poincaré et qu'il y avait seulement 38 coureurs au Tour de France (contre 176 aujourd'hui).



Rappelons que le Japon reste le pays qui compte le plus grand nombre de centenaires par rapport à sa population (0,062%). La France (0.030% de la population centenaire) compte dans ses rangs la doyenne de l'Humanité,



Être centenaire, cela signifie avoir connu quinze présidents de la République, connu 88 changements de chefs du gouvernement et vu la population mondiale passer de 1,8 milliard en 1919 à 8 milliards en 2021. La Fête des centenaires a lieu fin juin. Pour l'occasion, Louise s'est confiée sur les moments de sa vie qui l'ont marqué : les difficultés, « à 16 ans, au début de la Seconde guerre mondiale, je travaillais à la confection d'uniformes pour les militaires. Lucile Randon , 119.









