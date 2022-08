Article publié le 26/08/2022 à 01:00 | Lu 101 fois Une belle course : un beau film avec Line Renaud et Dany Boon





Le film Une belle course, avec Line Renaud et Dany Boon réalisé par Christian Carion, sortira dans les salles obscures le 21 septembre prochain. L’histoire émouvante d’un taxi-driver qui doit emmener sa cliente dans sa nouvelle demeure : en maison de retraite.

Le cinéma français est assez créatif en matière de duos de cinéma. Une formule qui fonctionne plutôt bien lorsque le « couple » est cohérent et qu’il porte l’histoire.



Dernier en date en la matière ? Une belle course du Christian Carion que l’on connait pour ses films Une hirondelle a fait le printemps, Joyeux Noël, En mai, fais ce qu’il te plaît ou encore, Mon garçon.



Cette fois-ci, il traite d’un sujet fort et d’actualité puisqu’il aborde celui de la vieillesse et de l’une des dernières étapes de la vie : l’entrée en maison de retraite. Une véritable rupture de vie qui est ici traitée sous la forme d’un duo : Line Renaud, la vieille dame de 92 ans et son chauffeur de taxi, Dany Boon.



Madeleine, doit en effet rejoindre la maison de retraite où elle va vivre désormais. Mais avant de s’y installer, elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, une petite faveur. Celle de passer par les différents lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois.



Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Comme quoi, il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…









