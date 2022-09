Article publié le 27/09/2022 à 01:00 | Lu 98 fois Une aide de 200 euros maximum pour les personnes se chauffant au fioul





Un dispositif d'aide pouvant aller jusqu'à 200 € est prévu à l'automne pour les personnes utilisant un chauffage au fioul. Il vient compléter l'arsenal des mesures gouvernementales d'aide à la consommation d'énergie pour l'hiver 2023.





Alors que 3 millions de personnes utilisent ce type de chauffage en France, l'aide est envisagée pour les ménages les plus modestes, soit 1,5 millions de personnes. Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier seront prochainement communiqués.



Le versement est prévu courant novembre et l'aide sera de 100 à 200 € selon les revenus du foyer.



À savoir : l'aide pour le chauffage au fioul est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € prévu en fin d'année.



À noter : le gouvernement a instauré des aides financières, notamment MaPrimeRénov', pour inciter les foyers à remplacer leur chaudière au fioul ou au gaz, jugées trop polluantes, par un autre système de chauffage (poêle à granulés, pompe à chaleur, etc.).



Il est possible de connaître le montant auquel vous pouvez prétendre en utilisant le simulateur



Source Prolongation du bouclier tarifaire en 2023, chèque énergie exceptionnel... Avec l'arrivée de l'hiver et les fortes hausses de tarif annoncées sur l'énergie, une autre aide est prévue en faveur des Français qui utilisent une chaudière au fioul.Alors que 3 millions de personnes utilisent ce type de chauffage en France, l'aide est envisagée pour les ménages les plus modestes, soit 1,5 millions de personnes. Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier seront prochainement communiqués.Le versement est prévu courant novembre et l'aide sera de 100 à 200 € selon les revenus du foyer.: l'aide pour le chauffage au fioul est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € prévu en fin d'année.: le gouvernement a instauré des aides financières, notamment MaPrimeRénov', pour inciter les foyers à remplacer leur chaudière au fioul ou au gaz, jugées trop polluantes, par un autre système de chauffage (poêle à granulés, pompe à chaleur, etc.).Il est possible de connaître le montant auquel vous pouvez prétendre en utilisant le simulateur Simul'aides









Dans la même rubrique < > La maison des sages : quand l'habitat partagé Alzheimer fonctionne... Les attentes sanitaires et sociales des locataires en HLM