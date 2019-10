Article publié le 18/10/2019 à 10:48 | Lu 54 fois Un site pour trouver des ateliers destinés au bien vieillir Cela fait déjà quelques années que le bien vieillir est tendance auprès des seniors. Dans ce contexte, et afin de promouvoir encore un peu plus cette qualité de vie, les caisses de retraite proposent un nouveau service de géolocalisation des ateliers et activités dédiés aux retraités : cette carte interactive des actions de prévention et de maintien du lien social est disponible sur www.pourbienvieillir.fr.





« Trouver un atelier » propose aussi bien des conférences, ateliers et forums que des réunions collectives ou des sorties. De nos jours, et compte-tenu du vieillissement de notre société, le « bien vieillir » s’impose comme un style de vie incontournable afin de favoriser un vieillissement en bonne santé. L’idée étant de vivre le plus longtemps possible certes, mais en toute autonomie.Dans ce contexte, l’Assurance retraite (service officiel) a développé « Trouver un atelier » qui permet à tous les retraités de trouver et surtout, de géolocaliser en quelques clics les ateliers et les actions de prévention proposés près de chez eux.Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le portail www.pourbienvieillir.fr , de cliquer sur « Bien avec ma caisse de retraite » puis « Trouver un atelier ». Après avoir renseigné sa commune, son code postal ou son adresse si l’option de géolocalisation n’est pas activée, le visiteur accède à l’ensemble des activités proposées à proximité de son domicile. Simple même pour les néophytes.A noter que ce service peut aussi filtrer selon la thématique ou le type d’activité recherchée. La description de l’activité, le lieu, les horaires et les coordonnées de contact s’affichent pour faciliter les inscriptions, tout comme la gratuité ou le coût modéré des activités proposées.« Trouver un atelier » propose aussi bien des conférences, ateliers et forums que des réunions collectives ou des sorties.









