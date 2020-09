Un projecteur Sony qui diffuse des images 4k avec une luminosité de 10000

La série VPL rafraîchie comprend le VPL-VW590ES, le VPL-VW790ES et le produit phare VPL-GTZ380. Certes, leur prix est loin d’être à la portée de toutes les bourses, mais on parle là d’avoir une quasi salle de cinéma 4K chez soi, à l’heure des masques en salles !Les trois modèles offrent un traitement avancé et une amélioration HDR grâce à la puissance supplémentaire fournie par le X1, mais la GTZ380 est sans aucun doute le choix de la rédaction.Ce projecteur haut de gamme intègre un nouveau panneau SXRD 4K natif de 0,74 pouce et offre une luminosité de 10 000 lumens, un contraste de 16 000: 1 et des couleurs DCI-P3 vibrantes dans un boîtier compact.Il diffuse des images 4K natives sans aucune perte de luminosité et de précision des couleurs. Pas mal; si vous avez quelques dizaines de milliers d’euros qui traînent…