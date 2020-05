Article publié le 04/05/2020 à 02:40 | Lu 473 fois Un petit point sur les principales pathologies liées à la vieillesse





La vieillesse est associée à un déclin progressif de nos différents tissus, qui impacte négativement la structure et la fonction des organes vitaux avec le temps. Elle fait donc partie des facteurs de risque importants dans l’apparition de la plupart des maladies chroniques.

Voici donc un petit guide des pathologies les plus répandues survenant avec l’âge :



L’arthrite ; numéro 1 des maladies liées à la vieillesse

L'arthrite est une maladie courante avec l’âge, qui endommage les articulations. Les symptômes de l'arthrite comprennent des douleurs, une sensibilité et une raideur dans les articulations, associées à une possibilité de mouvement restreinte ainsi qu’une inflammation dans et autour des articulations.



L'arthrite sévère, si elle affecte les mains et les bras, peut vous compliquer la tâche au quotidien. Il en est de même concernant les genoux et les hanches. Il faut savoir que l’arthrite peut parfois devenir une gêne lors de la marche.



L’hypertension artérielle

La tension artérielle



Cette maladie est la plupart du temps totalement silencieuse, asymptomatique ; toutefois, ses principaux symptômes sont des palpitations, de la fatigue, de la somnolence, des vertiges, des troubles de la vue, des maux de tête, des bourdonnements d’oreille, voire des saignements de nez).



Ainsi, si la tension n’est pas contrôlée régulièrement, elle augmente le risque de développer d’autres problèmes de santé plus graves, comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.



Le diabète de type 2

Le diabète fait partie des pathologies chroniques liées au vieillissement qui surviennent au cours de la seconde moitié de la vie. L'insuline, une hormone que le pancréas synthétise, aide le glucose à entrer dans les cellules de votre corps pour servir comme source d’énergie. Mais parfois, votre corps fabrique peu ou pas d'insuline.



Le glucose reste alors dans votre sang et n'atteint pas vos cellules, augmentant ainsi le



Plus le pancréas est sollicité au cours de la première moitié de la vie par d'importantes ingestions de produits sucrés, plus il risque de s'épuiser de manière précoce.



La maladie d’Alzheimer

La maladie



La majorité des personnes atteintes d'Alzheimer ont plus de 65 ans. En effet, c’est une maladie progressive, dont les symptômes évoluent avec l’âge. La cause exacte de cette pathologie n'est pas encore entièrement comprise, bien qu'un certain nombre de facteurs augmentent les risques de développer la maladie : à part l’âge, être une femme, un faible niveau d’éducation, l’HTA non traitée, les troubles du sommeil, les problèmes cardiovasculaires, les antécédents familiaux et les épisodes dépressifs non traités.



De nos jours, il est primordial de comprendre et d’appréhender les différents défis liés à la santé auxquels sont confrontées les personnes vieillissantes ; mais il faut également savoir qu’il existe des mesures préventives naturelles, pouvant vous placer sur la voie d'un vieillissement sain, sur ce que l’on nomme le « bien vieillir ».



