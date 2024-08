Un partenariat pour améliorer la sexualité et la vie intime des ainés Désireux d’encourager la prise en compte de cette dimension nécessaire à l’équilibre de vie, Gabby, l'application dédiée à faciliter la vie des seniors et de leurs aidants et Always Valentines première plate-forme dédiée à la vie sexuelle des seniors, viennent de conclure un partenariat pour accompagner et améliorer la vie intime, le bien-être et la santé mentale des seniors.







Toutefois, on le sait, les tabous sociétaux empêchent encore les seniors d’accéder à de l’information et de l’accompagnement sur ces sujets...



En effet, un tiers des seniors n’ayant pas de vie sexuelle en souffrent, 35% redoutent la réaction de leurs enfants en cas d’une nouvelle rencontre et la moitié (51%) considère que l’on devrait davantage parler de la vie sexuelle des seniors dans la société.



Dans ce contexte et afin de faire bouger les lignes, l’application Gabby, en collaboration avec Always Valentines a conçu un parcours original de prévention et d’accompagnement de la vie intime des seniors.



Plus concrètement, ce « parcours » inclut un quizz et des vidéos spécialement créés pour les ainés et leurs aidants familiaux.





Les objectifs principaux de ce projet sont multiples :

Encourager les discussions ouvertes : le parcours invite à ouvrir des échanges plus directs sur des sujets souvent tabous, pour favoriser une meilleure communication entre les séniors et avec leurs aidants. Faciliter la compréhension et l'acceptation : les contenus interactifs servent de support pour aborder plus facilement de nouvelles perspectives sur la santé globale et sur la vie intime des seniors. Détabouiser la vie intime des seniors : le parcours aborde de manière ludique et éducative ces sujets qu'on passe habituellement sous silence et contribue à offrir de l'information et à montrer que des solutions existent pour poursuivre une vie intime satisfaisante.



