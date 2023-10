Un nouveau formulaire qui simplifie la demande d'aide à l'autonomie à domicile Vous rencontrez des difficultés pour réaliser certaines activités quotidiennes, ou vous avez dans votre entourage une personne dans cette situation ? Savez-vous qu'il existe des aides à l'autonomie ? Depuis le 1er octobre, un seul formulaire vous permet de demander différentes aides à l'autonomie à domicile. Son homologation est une étape majeure pour les personnes âgées concernées, leur entourage et les personnels qui les accompagnent.











Ce que propose le formulaire

Vous pouvez, à l'aide de ce formulaire unique, demander l'une de ces 2 prestations en fonction du niveau de la perte d'autonomie :

- l'Accompagnement à domicile des personnes âgées des caisses de retraite : il s'agit d'une aide de l'Assurance retraite pour les retraités du régime général ou de la fonction publique d'État, et de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les retraités agricoles ;

- l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), proposée par les départements.



Un questionnaire intégré au formulaire permet de déterminer le niveau d'autonomie de la personne et d'identifier l'aide la plus adaptée à son besoin.



Comment procéder pour demander une aide à l'autonomie à domicile ?

Selon les départements, la demande d'aides peut se faire :

- soit par le

- soit par un



Utilisez le



Vous avez besoin d'aide pour effectuer votre démarche ?

Des points d’information locaux apportent des conseils et de l'accompagnement aux personnes âgées et à leurs proches : consultez l'annuaire des points d'informations locaux.



Vous pouvez également trouver un médiateur dans différentes structures locales (bibliothèques, médiathèques, Maisons France Services. Votre mairie vous orientera vers la bonne structure.



À savoir : les prestations des caisses de retraite et l’APA ne sont pas cumulables entre elles ou avec l’une des prestations suivantes :

- l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;

- l’Aide à domicile au titre de l’aide sociale départementale ;

- la Majoration pour tierce personne (MTP) ;

- la Prestation de compensation du handicap (PCH) ;

- la Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP).



À noter : le Portail national d'informations pour les personnées âgées et leurs proches propose une campagne d'informations jusqu'au 16 novembre 2023 autour de 4 thèmes : les aides possibles lorsqu’on est proche aidant, la prévention des chutes, les solutions pour lutter contre l’isolement et la recherche d’informations sur le prix des EHPAD.



Article publié le 16/10/2023 à 01:00 | Lu 107 fois



