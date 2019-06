Article publié le 27/06/2019 à 05:39 | Lu 157 fois Un marche pied pour WC pour adopter une meilleure posture sur le "trône" Voici un ustensile qui commence à se développer depuis quelques années et qui facilite la vie de bien des gens… De quoi s’agit-il ? D’un « marche pied » qui vient en complément de vos toilettes et qui vous permet d’adopter une meilleure posture pour aller à la selle. Malin.

Pas toujours simple d’aborder ce sujet tabou. Mais les choses changent. Petit à petit. Et parmi les sujets récemment abordés, celui d’adopter une meilleure position pour aller à la selle ! En effet, si nos toilettes sont bien pratiques au quotidien, il semblerait qu’elles ne soient pas forcément ce qui se fait de mieux pour « faire caca ».



En effet, la plupart de toilettes existantes sur le marché, nous « oblige » à nous asseoir. Or, cette posture ne favoriserait pas -et même bloquerait- l’évacuation de nos selles. Pourquoi ? Toute simplement car cette position assise -non naturelle selon certaines- provoquerait un coude au niveau du colon (voir illustration ci-dessous).



Pour résoudre ce problème -a priori quotidien-, des études semblent démontrer que la position accroupie (celle d’ailleurs que l’on adopte en pleine nature) resterait la meilleure position pour aller à la selle. Il s’agirait même de « la seule position naturelle et physiologique qui permette d’aligner correctement le colon ». Dont acte.

C’est ainsi que depuis quelques années, apparaissent sur le marché, des ustensiles qui permettent de modifier notre position sur le trône. Et parmi ces solutions, « le Marche Pied du Lutin ». Ce dernier est compatible avec toutes les cuvettes classiques, y compris les WC suspendus.



Il est rétractable, ce qui lui permet d’être peu encombrant et très discret ; ainsi il ne dérange pas quand on n’a pas besoin de s’asseoir. Il se fixe au sol par des adhésifs amovibles. Il n’est donc pas nécessaire de percer ou d’abîmer le sol existant. D’une hauteur standard, il est adapté à tous les adultes.



Enfin, facile à nettoyer, ce marche pied est très peu exposé à la poussière et aux saletés, grâce à son design et à sa position sous la cuvette. Il résiste à tous les produits d’entretien classiques. « Last but not least », il est made in France (il est fabriqué dans la Sarthe) ! Compter 75 euros.









Dans la même rubrique : < > Episode caniculaire : attention aux coups de chaleur ! Vacances un peu trop sportives... attention aux blessures !