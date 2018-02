Article publié le 13/02/2018 à 10:09 | Lu 245 fois Un début d'année riche en... divorces chez les seniors Nouvelle année et bonnes résolutions sont souvent liées. Mais certaines décisions peuvent entrainer des changements de vie, disons, radicaux ! Ainsi, le début d’année s’avère être une période où les couples se séparent, seniors y compris. Dans ce contexte, le site web DisonsDemain.fr, spécialiste de la rencontre entre quinquas et plus, s’est intéressé à ce phénomène.

Ainsi, selon cette récente étude menée par DisonsDemain.fr, la fin des vacances de fin d’année coïncide avec un pic de divorces, comme c’est le cas également pour nos cousins américains : de fait, plus d’un tiers (35%) des personnes de 50 ans et plus interrogées se sont séparées entre janvier et avril derniers...



Manifestement, les fêtes de fin d’année et les réunions de famille semblent « cristalliser » les tensions au sein des couples voire, les accentuer pour 20% des Français interrogés. C’est une période durant laquelle certains s’aperçoivent qu’ils n’ont plus les mêmes envies (64%) tandis que d’autres ne supportent plus leur belle-famille (42%) ; un grand classique des relations hommes-femmes.



Toujours selon cette enquête, près d’une personne sur cinq (19%) remet en cause leur relation car leurs couples d’amis semblent plus heureux qu’eux. Attention cependant… On a souvent tendance à s’imaginer que l’herbe est plus verte ailleurs… Or, c’est rarement le cas.



D’une manière générale, les vacances d’été sont aussi terribles pour les relations au sein des couples. Ainsi, le mois de septembre comptabilise à lui seul 16% des séparations. Cette période qu’on pourrait croire propice au rapprochement (sea, sex and love) semble donc fatidique pour les couples les plus fragiles... Après le beau temps vient la pluie.



Sans trop de surprises, ces décisions sont lourdes de conséquences pour la moitié des individus interrogés qui révèlent avoir réfléchit pendant plus d’un an avant de se lancer dans des démarches pour se séparer. A noter cependant qu’ils sont 16% à avouer avoir agi sur un coup de tête.



Une séparation prise avec philosophie par la majorité des 50 ans et plus : plus des trois-quarts (77%) estiment qu’il s’agit là d’un tremplin pour prendre un nouveau départ. Ils considèrent également pour plus de la moitié, qu’il « n’est jamais trop tard ».



Comme tout nouveau départ s’accompagne de bonnes résolutions, voici le top 3 de celles des plus de 50 ans : opter pour une meilleure hygiène de vie (40%) ; mettre de l’argent de côté (32%) – ex aequo avec « passer plus de temps avec sa famille » et voyager (31%). Faire une nouvelle rencontre arrive en 4ème place de ce classement, avec 22% des réponses. Soulignons aussi que 44% des sondés indiquent être prêts à refaire leur vie et parmi eux, 39% se disent partant pour une rencontre en ligne !