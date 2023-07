Un PER pour la retraite : quels sont les avantages ? Tout le monde le sait : la retraite rime avec la baisse des revenus et du pouvoir d’achat. Par chance, il existe des solutions afin d’y pallier. Toutefois, il n’est pas évident de trouver la mieux adaptée. Un produit apporte davantage de lisibilité : le PER.







Qu’est-ce que le plan d’épargne retraite (PER) ?

Vous en avez déjà entendu parler, mais n’avez pas de véritables informations sur le sujet ? Le PER est un dispositif d’épargne ou un placement à long terme.



Il a été introduit par la loi Pacte (en 2019) et se substitue progressivement aux solutions de retraite traditionnelles. Ces dernières sont notamment jugées complexes et rigides par les épargnants.



Il s’agit de l’article 83 (en retraite collective), du PERCO, du contrat Madelin (en retraite individuelle) et du PERP.



Le PER est souscrit dans le cadre de l’entreprise ou à titre individuel. Il a plusieurs atouts dans sa manche : accessible, flexible ... Vous vous constituerez un complément de revenus ou un capital pour la retraite. Vous bénéficierez aussi de conditions fiscales avantageuses.



Vous souhaitez préparer votre retraite sereinement ? Vous voulez avoir



Les avantages du PER pour la préparation de la retraite

La baisse des impôts et la défiscalisation des versements



La fiscalité attrayante est l’une des principales caractéristiques du PER. Grâce à des versements réguliers d’une partie de votre rémunération, vous réaliserez des économies sur l’impôt sur le revenu. Ainsi, les prélèvements à la source seront moins importants.



Comme indiqué plus haut, les revenus diminuent au moment de la retraite. Il est donc préférable de les défiscaliser pendant cette période.



Vous pouvez déduire de votre revenu imposable, tous les versements effectués sur votre PER dans la limite de votre plafond d’épargne retraite, indiqué sur votre avis d’imposition. Cette déduction génère une économie d’impôts que vous pouvez réinvestir.



Si vous êtes salarié, vous pouvez déduire jusqu’à 32.909 euros. Si vous êtes un travailleur non salarié, vous pouvez déduire jusqu’à 81.384 euros.



Les possibilités de sortie

Vous aurez le choix entre une sortie en rente viagère ou en capital. Certains établissements, proposent la sortie en capital à fractionnement illimité, pour continuer à profiter de la fiscalité avantageuse. Une combinaison des deux est envisageable.



La diversification du patrimoine

Il existe 2 grands types de PER.



Les PER “assurance”

C’est la très grande majorité des PER distribués sur le marché. Comme l’assurance-vie, ils proposent un fonds en euros et des fonds en UC (unités de compte).



Les PER “bancaires” ou compte-titres

Même s’ils présentent bien sûr les mêmes avantages fiscaux que les PER assurantiels, ce ne sont pas les mêmes produits financiers.



Ainsi, ils ne proposent pas de fonds en euros, ni de fonds en UC, mais une plus grande flexibilité et diversité de supports : titres vifs (actions en direct), OPCVM, des SCPI, etc.



Enfin, les frais sont moins élevés pour un PER bancaire, car la gestion d’un contrat d’assurance vie est plus complexe.



Un dispositif d’épargne accessible

Contrairement aux produits financiers classiques, les contrats de PER sont facilement accessibles. Avec moins de 1.000 euros, il est possible d’en ouvrir un.



Ce montant est à la portée de la quasi-totalité des indépendants et des salariés. Le PER permet d’anticiper sa retraite et non celle des autres.



Quelle gestion pour votre PER ?

Deux modes de gestion sont disponibles :

- la gestion libre : si vous désirez rester aux manettes. À moins que vous ne soyez un initié ou un investisseur aguerri, cette option est déconseillée. En effet, l’affect et la peur sont susceptibles de conduire à des placements dangereux ;

- la gestion pilotée : si vous ne connaissez rien aux actifs financiers ou ne voulez pas vous en occuper.



Article publié le 06/07/2023



