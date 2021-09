Article publié le 10/09/2021 à 01:00 | Lu 29 fois Un Bas-Armagnac de 25 d'âge signé Maison Delord





Depuis près de 130 ans, la Maison Delord élabore des eaux de vie de la vigne jusqu’à la mise en marché. Sylvain et Jérôme, soucieux de perpétuer la tradition familiale, forment la nouvelle fratrie de la Maison ; un travail à quatre mains dont l’expérience est indispensable afin de porter une attention toute particulière à l’héritage des générations passées.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Jacques (le père) et Sylvain Delord, les nez de la maison, dégustent, sélectionnent et marient les eaux de vie. Après Prosper, Gaston et Georges, ils sont les garants de la typicité de l’authenticité et de l’excellence des Armagnacs familiaux Delord.



Voici Bas-Armagnac de 25 ans et plus vieilli en fût de chêne dévoilant une couleur ambrée très intense aux reflets vert olive. Élégant au nez, avec ses notes poivrées, épicées, c’est en bouche que ce 25 ans d’âge dévoile toute sa complexité : cacao, épices (poivre), tanins bien fondus, vanille, rancio (noix, beurre)… une grande eau-de-vie de Bas-Armagnac



Accord gourmand : Baba à l’Armagnac

Disponible chez les cavistes

Delord 25 ans (40% vol) 70 cl et coffret bois – entre 65 et 70 euros



