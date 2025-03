Ukraine, Russie, nouvelles menaces en Europe : vers une retraite à 70 ans pour financer notre sécurité ? La sécurité nationale est devenue un sujet de préoccupation majeur pour la plupart des pays de l'Union Européenne, suite au retournement d'alliance géopolitique historique des USA à l'initiative de l'administration Trump. Dans ce contexte, le débat sur les dépenses militaires prend une ampleur inédite, avec des répercussions en cascade sur d'autres aspects de la politique intérieure, comme le système des retraites. En France, une suggestion faite par le patron du Medef inquiète et suscite de nombreuses réactions : l'âge de départ à la retraite pourrait-il être repoussé jusqu'à 70 ans pour financer l'effort de guerre ? PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/03/2025

Le financement des dépenses militaires: une priorité croissante



Dans ce contexte géopolitique tendu et truffé d'incertitudes, la France se retrouve confrontée à un nouveau dilemme budgétaire : comment augmenter significativement ses dépenses militaires sans compromettre ses autres engagements sociaux ? Comme Patrick Martin (actuel patron du Medef), Gilbert Cette, le président du Conseil d’orientation des retraites (COR), a exprimé lui aussi clairement que les discussions actuelles sur l'âge de départ à la retraite ne peuvent ignorer cette nouvelle donne internationale. La nécessité d'accroître les dépenses militaires est jugée «claire et pressante», et pourrait reléguer au second plan les débats sur l’âge d’ouverture des droits à la retraite (AOD).





Syndicats et politiques: des réactions contrastées



Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les syndicats, déjà mobilisés contre le recul de l'âge de départ à la retraite, voient dans ces nouvelles orientations une attaque supplémentaire contre les droits sociaux des travailleurs. Denis Gravouil de la CGT affirme que le financement du régime par répartition est viable sans qu'il soit nécessaire de le sacrifier pour des dépenses militaires. À l'inverse, certains politiques comme François-Xavier Bellamy des Républicains considèrent que sans efforts sur d'autres postes budgétaires, il sera impossible d'augmenter les dépenses en matière de défense.





L'économie de guerre : un changement de paradigme



L'économie française s'achemine-t-elle vers une économie de guerre où les priorités budgétaires seraient redéfinies ? Gilbert Cette suggère que nous entrons progressivement dans un tel contexte, ce qui impliquerait des décisions difficiles concernant l'AOD. Emmanuel Macron lui-même a souligné la gravité du contexte international et la nécessité pour l'Europe de se réarmer face à des menaces existentielles.





Vers une retraite à 70 ans?



Dans ce tourbillon d'événements et d'incertitudes, l'idée d'une retraite repoussée jusqu'à 70 ans se profile comme une possibilité concrète parmi d'autres. Cette mesure radicale serait-elle acceptée par la population française ? Ou bien trouvera-t-on d'autres moyens pour équilibrer les comptes sans sacrifier le modèle social français ? Ce qui est certain, c'est que le débat sur les retraites en France est loin d'être clos et pourrait prendre un nouveau tournant, sous la pression des impératifs militaires.







