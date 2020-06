USA : un million de dollars de facture d'hôpital pour un septuagénaire guéri de la Covid-19

Les séries américaines aiment nous présenter des docteurs, des chirurgiens, des infirmières, des anesthésistes courageux et combatifs, qui n’hésitent pas à se battre corps et âmes pour sauver leurs patients. C’est beau, c’est très beau même et souvent, cela met même souvent une petite larme à l’œil.



Mais ce que l’on voit moins en revanche, c’est le cout de l’hôpital aux Etats-Unis… Ainsi, Michael Flor, un septuagénaire américain de Seattle touché par la Covid-19 a du être hospitalisé le 4 mars 2020, pendant deux mois, jusqu’au 5 mai…



Huit semaines ou 62 jours* à l’hôpital qui l’ont sauvé (il a failli mourir), mais à quel prix, puisqu’en sortant, le vieil homme s’est retrouvé avec une facture de plus d’un million de dollars à régler indique un récent article du quotidien américain Seattle Times ! Une facture de 181 pages et 3.000 services facturés ! Par exemple, plus de 400.000 dollars pour la transformation de sa chambre en chambre stérile pendant 42 jours.



Heureusement, grâce au Medicare, Michael Flor ne devrait pas avoir à régler le montant de cette facture qui a failli lui provoquer… un arrêt cardiaque ! Rappelons que le Medicare est le système d'assurance-santé géré par le gouvernement fédéral des États-Unis au bénéfice des personnes de plus de 65 ans ou répondant à certains critères.



La première loi qui mit en place ce système fut votée le 30 juillet 1965 lors de la présidence de Lyndon Johnson sous la forme d'amendement à la législation de la sécurité sociale, dans le cadre de son projet de « guerre contre la pauvreté ».



*Il s'agit jusqu'à maintenant, de la plus longue hospitalisation relative à la Covid-19 aux USA